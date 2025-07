Dove vedere Parma Parma Primavera tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Parma Parma Primavera tv streaming, la prima delle amichevoli dei ducali in vista dell’inizio della stagione 2025/26.

La formazione di Carlos Cuesta, scelto dalla società emiliana al posto di Cristian Chivu accasatosi all’Inter dopo l’addio improvviso di Simone Inzaghi, affronterà la formazione Under 20 nella più classifica delle sfide in famiglia.

Dove vedere Parma Parma Primavera tv streaming – Quando si gioca e le probabili formazioni

Parma-Parma Primavera si giocherà presso lo stadio Tardini, che per l’occasione darà aperto al pubblico in maniera gratuita anche se solamente per Tribuna Petitot, con il calcio di inizio fissato per le ore 09.30 di domenica 20 luglio 2025.

Al momento non sono state comunicate le informazioni in merito alla messa in onda della sfida, né in televisione ne tanto meno in streaming. A questo proposito, molto probabilmente gli hjglights della partita in famiglia saranno visibili sul canale ufficiale Youtube del club parmense che potrebbe anche, eventualmente, trasmettere in diretta la partita.

Di seguito l’elenco delle amichevoli precampionato in programma per la formazione ducale: