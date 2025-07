Dove vedere Milan Milan Futuro tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Milan Futuro tv streaming, la prima delle amichevoli dei rossoneri in vista dell’inizio della stagione 2025/26.

La formazione di Massimiliano Allegri, scelto da Igli Tare al posto di Sergio Conceiçao per la panchina del Milan, affronterà la formazione Under 23 rossonera che quest’anno giocherà in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Dove vedere Milan Milan Futuro tv streaming – Quando si gioca e le probabili formazioni

Milan-Milan Futuro si giocherà presso l’appena rinominato Centro Sportivo Milanello powered by Clivet con il calcio di inizio fissato per le ore 10.00 di sabato 19 luglio 2025.

La sfida si svolgerà a porte chiuse e non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva e nemmeno in streaming. Gli higlights della prima partita dal ritorno di Allegri sulla panchina rossonera potrebbero però essere mandati in onda in seguito da Milan TV, canale tematico del club disponibile su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI)

Di seguito l’elenco delle amichevoli precampionato in programma per la formazione rossonera: