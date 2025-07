Il fondo Apollo è pronto a rilevare una quota dell’Atletico Madrid 

Il fondo statunitense di private equity Apollo Global Management è in trattative con l’azionista di riferimento dell’Atlético Madrid per un possibile investimento nel club della Liga spagnola. Il club ha avviato un progetto sportivo e ricreativo da 800 milioni di euro nei pressi del Metropolitano, il suo stadio a Madrid.

Secondo il quotidiano spagnolo Expansión, circa 200 milioni di euro saranno messi dal club, mentre il resto dovrebbe arrivare da investitori privati. Le trattative tra l’Atlético e Apollo erano inizialmente focalizzate sul finanziamento del progetto immobiliare, ma ora il fondo statunitense sarebbe interessato a entrare nel capitale di Atlético Holdco, la società che detiene la maggioranza del club.

Al momento non c’è un’offerta concreta sul tavolo e anche altri fondi sarebbero interessati a una quota di Atlético Holdco. Un eventuale accordo potrebbe valutare il club fino a 3 miliardi di euro. Secondo Expansión, Apollo otterrebbe la propria partecipazione tramite un aumento di capitale di Atlético Holdco.

L’amministratore delegato Miguel Ángel Gil Marín è il principale azionista di Atlético Holdco, con una quota superiore al 50%. Anche il fondo Ares Management e Enrique Cerezo risultano tra gli investitori nella società che detiene oltre il 70% del club.

Il fondo Apollo è già stato accostato in più occasioni al mondo del calcio, coinvolgendo diverse istituzioni. Tra queste anche la Serie A, che nel periodo di gennaio 2023 aveva ricevuto manifestazioni di interesse da parte di banche e fondi fino a un miliardo di euro, in attesa di capire come si sarebbe evoluta la trattativa per la cessione dei diritti tv del ciclo 2024-2029.