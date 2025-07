Nasce il nuovo Brescia: dove vedere la conferenza stampa di presentazione

Oggi nasce l’Us Brescia di Giuseppe Pasini. Che per dare un presente e un futuro al calcio in città, in seguito alla decisione di Massimo Cellino di farlo scomparire dopo 114 anni di storia, ha dovuto sacrificare la Feralpisalò, che scompare a sua volta dopo 16 anni tra i professionisti e uno storico campionato di Serie B.

Il salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, la sede del Comune, è già sold out. Ci saranno dirette televisive su televisioni locali e sul web. Attese almeno 500 persone, tra cui oltre 50 giornalisti accreditati. C’è chi è disposto a seguire la nuova società, nella speranza che Pasini ricompri il passato non appena il Brescia di Cellino – il primo, ormai secondo dopo quello di Pasini – verrà messo in liquidazione.

Non mancano tuttavia i dissidenti, legati a storia e tradizione e pronti a staccarsi dal nuovo Brescia, creandone addirittura un terzo. Un gruppo di ultras, i “Brescia 1911” che seguono la squadra di solito in gradinata, si è anche dato da fare per contribuire a far nascere un nuovo club del quale è presidente Alessandro Lucà e denominato “Brescia Calcio 1911 ASD”.

Dove vedere conferenza nuovo Brescia – Tutti i dettagli

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali dove seguire in diretta la conferenza stampa di presentazione del nuovo Brescia del patron Pasini.

Anche se la conferenza sarà quasi sicuramente seguita in maniera completa sui vari canali locali, fra cui c’è anche È Live Brescia (tasto 181 del digitale terrestre), ma potrebbe essere mandata in onda sui vari canali social del Brescia, come Youtube.