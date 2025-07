Il Milan ha annunciato l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Oggi, a partire dalle ore 16, i tifosi rossoneri potranno riservare il proprio posto a San Siro. Sono previste quattro finestre di vendita, a partire dalla fase “Conferma posto”, in cui il club garantisce gli stessi prezzi della scorsa stagione.

Milan abbonamenti 2025 2026 – Le fasi di vendita

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti 2025/26 online, presso la biglietteria di Casa Milan, al Flagship store di via Dante e i punti vendita Vivaticket, nelle seguenti modalità:

Conferma posto: a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 25 giugno e fino alle 23:59 di lunedì 14 luglio, gli abbonati 2024/25 potranno confermare il proprio posto a sedere, con listino prezzi invariato rispetto alla scorsa stagione

Cambio posto: a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 16 luglio e fino alle 23:59 di lunedì 21 luglio, gli abbonati della scorsa stagione che non hanno confermato il loro posto a sedere, possono cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili o confermare il proprio posto se ancora disponibile, con listino prezzi invariato rispetto alla scorsa stagione

Waiting List: dalle 12:00 alle 23:59 di mercoledì 23 luglio, i tifosi che al termine della campagna abbonamenti 2024/25 si erano iscritti alla “Waiting List” potranno sottoscrivere la tessera stagionale 2025/26, scegliendo un posto tra quelli disponibili

Vendita libera: a partire dalle ore 12:00 di venerdì 25 luglio inizia la fase di vendita libera

L’abbonamento per la stagione 2025/26 comprende tutte le partite di Serie A e l’accesso ad una fase di vendita dedicata per l’acquisto di biglietti aggiuntivi. I titolari dell’abbonamento, inoltre, avranno la possibilità di effettuare un cambio nominativo per ogni gara a cui non potranno assistere direttamente.

Milan abbonamenti 2025 2026 – Niente cambio nominativo in Curva Sud

Gli appassionati milanisti che sceglieranno di sottoscrivere l’abbonamento al Secondo Anello Blu (la Curva Sud rossonera) potranno assistere a tutte le partite casalinghe di Serie A 25/26 e accedere a una fase di vendita dedicata per l’acquisto di biglietti aggiuntivi. A differenza dell’abbonamento sottoscritto negli altri settori, però, quello al Secondo Anello Blu non prevede la possibilità di effettuare il cambio nominativo.

Anche per la nuova stagione sarà possibile sottoscrivere le tessere stagionali nella Tribuna Family al Primo Anello Verde: parte dei settori sono riservati all’acquisto degli abbonamenti in formula famiglia, con la possibilità di abbinare, a un abbonamento intero, fino a due abbonamenti Under 16. Gli abbonamenti Family possono essere acquistati solo a Casa Milan e sul circuito Vivaticket. Tariffe speciali anche per le tessere stagionali riservate agli Under25 al Primo Verde e al Primo Arancio Laterale, e per gli Over65 al Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

Il Milan conferma l’iniziativa VIP Hospitality, offrendo la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento “Club 1899”, pensato per chi desidera vivere la stagione da una prospettiva esclusiva e privilegiata. Accesso alle aree più eleganti e riservate dello stadio, ristorazione dedicata, servizi personalizzati e un’atmosfera raffinata contribuiscono a rendere ogni partita un’esperienza di assoluto prestigio, pensata per chi cerca il massimo in termini di comfort e qualità.

Milan abbonamenti 2025 2026 – CRN Card e derby Milan-Inter

Per la sottoscrizione dell’abbonamento AC Milan 2025/26 è necessario essere in possesso della CRN Card in corso di validità e di un documento d’identità, richiesto anche per i minori. L’abbonamento viene infatti caricato sulla CRN, indispensabile per accedere allo stadio. Inoltre, è possibile cedere il diritto d’accesso di una partita ad un altro titolare di carta CRN.

Come nelle scorse stagioni, in occasione della partita Milan-Inter gli abbonati al Secondo Verde saranno spostati al Terzo Blu senza oneri aggiuntivi o, in alternativa, avranno la possibilità di acquisto per poter cambiare settore con listino dedicato.

Milan abbonamenti 2025 2026 – Il listino prezzi

Di seguito, tutti i prezzi degli abbonamenti nella fase di conferma del posto. Tutti i settori prevedono l’abbonamento classic, tranne il secondo anello blu (senza cambio nominativo):