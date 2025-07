Europei femminili: il tabellone del torneo continentale

Gli Europei Femminili, che si stanno giocando in Svizzera, sono pronti a entrare nella loro fase più calda, vale a dire quella a eliminazione diretta. Fra le protagoniste c’è anche l’Italia del commissario tecnico Andrea Soncin.

La competizione UEFA è iniziata mercoledì 2 luglio e vede di 16 nazionali divise in quattro gruppi da quattro. Ad accedere alla fase finale del torneo saranno le prime due di ogni raggruppamento dando vita quarti di finale, con un tabellone già definito ai tempi del sorteggio dei gironi, fino alla finalissima del 27 luglio a Basilea.

Tabellone Europei Femminili – Come seguire il torneo continentale

L’Italia Femminile sarà sempre visibile in chiaro in esclusiva sui canali Rai (le gare della fase a gironi saranno trasmesse su Rai 2) e in streaming su RaiPlay. Per seguire invece tutto il torneo continentale sarà necessario collegarsi con la piattaforma UEFA TV, anch’essa gratuita dopo la registrazione, che trasmetterà tutte le altre partite della competizione.

Tabellone Europei Femminili – I convocati dell’Italia del Ct Soncin

In totale le Azzurre scelte dal Commissario tecnico sono 23:

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan)

Difensori: Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina)

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio)

Il calendario delle Azzurre:

Italia-Belgio 1-0
Italia-Portogallo 1-1
Italia-Spagna 1-3

-Belgio 1-0 Italia -Portogallo 1-1

-Portogallo 1-1 Italia-Spagna 1-3

Tabellone Europei Femminili – La fase a gironi

Ecco di seguito come sono composti i quattro gironi degli Europei Femminili 2025 che si stanno giocando in Svizzera:

GIRONE A

Norvegia 9

Svizzera 4

Finlandia 4

Islanda 0

GIRONE B

Spagna 9

Italia 6

Belgio 3

Portogallo 1

GIRONE C

Svezia 9

Germania 6

Polonia 3

Danimarca 0

GIRONE D

Francia 9

Inghilterra 6

Olanda 3

Galles 0

Tabellone Europei Femminili – Tutti gli incroci fino alla finalissima

Come detto, la fase finale degli Europei Femminili è già stata definita ed è la seguente:

QUARTI DI FINALE

Norvegia- Italia

Svezia-Inghilterra

Spagna-Svizzera

Francia-Germania

SEMIFINALI

Vincente quarto 1 vs Vincente quarto 2

Vincente quarto 3 vs Vincente quarto 4

FINALE