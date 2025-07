Finale Wimbledon 2025: data, orario e dove vederla in TV e streaming

La finale di Wimbledon 2025 è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione tennistica. Il torneo londinese, terzo Slam dell’anno, si disputa sui celebri campi in erba dell’All England Club, tempio storico del tennis mondiale. Dopo due settimane di sfide intense, è tempo di scoprire quando si gioca la finalissima del tabellone maschile e femminile, a che ora inizia e dove sarà possibile seguirla in diretta.

Finale Wimbledon 2025 orario – Quando si giocano gli ultimi atti

La finale femminile di Wimbledon 2025 è in programma sabato 12 luglio 2025, mentre la finale maschile si disputerà domenica 13 luglio 2025. Entrambe le sfide si giocheranno sul Campo Centrale (Centre Court) dell’All England Club, teatro di leggende e partite entrate nella storia del tennis.

Finale Wimbledon 2025 orario – L’orario delle finali

L’orario di inizio della finale di Wimbledon 2025 è fissato per le ore 17:00 (ora italiana) sia per il singolare maschile che per quello femminile. L’orario potrebbe subire lievi variazioni in base alla durata di eventuali cerimonie precedenti o condizioni meteorologiche, ma tradizionalmente l’inizio è fissato per il primo pomeriggio.

Finale Wimbledon 2025 orario – Dove vedere le sfide

In Italia, la finale di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi del torneo. Sarà visibile anche in streaming tramite le piattaforme NOW (con pass sport) e Sky Go per gli abbonati.

Per quanto riguarda la finale maschile, la pay-tv di Comcast ha optato per aprire la visione a tutti mandando in onda l’evento in chiaro su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre). La finale femminile sarà invece trasmessa solamente per gli abbonati.