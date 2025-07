Wimbledon, la finale maschile del torneo sarà trasmessa in chiaro 

Continuano le emozioni di Wimbledon in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La novità di giornata è che la finale maschile del torneo sarà in diretta anche in chiaro su TV8. Sky rende disponibile a tutti gli appassionati e ai tifosi del grande tennis la sfida decisiva per il titolo del terzo slam dell’anno.

Il tennis sta diventando sempre più popolare nel nostro Paese, complice una batteria straordinaria di campioni e campionesse. Sky, che promuove e sostiene il tennis da molto tempo, ha da poco annunciato che i suoi abbonati potranno godersi l’erba di Wimbledon in esclusiva fino al 2030.

Wimbledon finale in chiaro – Il programma della finale

Sinner, Alcaraz, Fritz, Djokovic: saranno loro a contendersi la corona della 138esima edizione del “The Championships”, con il match conclusivo che sarà in diretta domenica 13 luglio dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Pre partita dalle 16 con Sky Tennis Show affidato a Eleonora Cottarelli insieme ai talent e ai giornalisti di Sky Sport che accompagneranno verso la finale con le loro analisi e i collegamenti da Londra, con ampio postpartita e cerimonia di premiazione.

Wimbledon finale in chiaro – Il dettaglio delle semifinali

La grande attesa per il match conclusivo passa dagli incontri decisivi delle semifinali maschili. Domani, venerdì 11 luglio il primo incontro sarà quello del campione in carica Carlos Alcaraz che sfiderà lo statunitense Taylor Fritz, in diretta dalle 14.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Successivamente, la seconda semifinale tra il numero 1 al mondo Jannik Sinner e il 7 volte campione di Wimbledon Novak Djokovic, su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Sabato 12 luglio alle 17, invece, grande appuntamento con la finale femminile, con le vincitrici delle semifinali Sabalenka-Anisimova e Bencic-Swiatek che scenderanno in campo su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.