Wimbledon, Sinner Djokovic in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando come vedere Sinner Djokovic in streaming gratis, incontro valido per le semifinali dello Slam sull’erba di Wimbledon.

Il torneo, iniziato il 30 giugno, è l’appuntamento più atteso della stagione tennistica sull’erba e vede come campione in carica Carlos Alcaraz che arriva a questo appuntamento in piena forma dopo aver dominato sulla terra vincendo prima Roma e poi il Roland Garros, battendo entrambe le volte Jannik Sinner che adesso cerca la sua rivincita che gli consegnerebbe il secondo titolo Slam dell’anno dopo gli Australian Open.

Sinner Djokovic in streaming gratis? Come seguire la sfida

L’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valido per le semifinali dello Slam di Wimbledon, si giocherà venerdì 11 luglio non prima delle ore 16.30.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e anche su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Se sei abbonato potrai vivere ogni istante dello Slam di Wimbledon comodamente dal tuo dispositivo preferito, sia in mobilità che da casa.