Affare Gibbs-White: il Nottingham pronto ad azioni legali contro il Tottenham

Sembrava tutto fatto per l’approdo al Tottenham di Morgan Gibbs-White dal Nottingham Forest dopo il pagamento della clausola rescissoria da 60 milioni di sterline (al cambio attuale, 69,3 milioni di euro), ma il club di proprietà Evangelos Marinakis ha interrotto ogni comunicazione con gli Spurs.

Come riporta il quotidiano britannico The Times, le ragioni dietro a questa scelta del Forest (che attende l’ufficialità della promozione in Europa League dopo la retrocessione in Conference del Crystal Palace) sarebbe da attribuire, dopo un consulto con i propri legali, al comportamento, giudicato irregolare, tenuto dal Tottenham. Il club londinese avrebbe contatto direttamente il calciatore senza avere alcun permesso preventivo della società titolare del cartellino con un accordo che è in scadenza nel 2027,

La regola T.1 presente nel regolamento della Premier League stabilisce che qualsiasi club che voglia parlare con un giocatore sotto contratto deve ottenere il consenso scritto del club proprietario del cartellino prima di avviare trattative. Qualsiasi approccio diretto o indiretto senza tale autorizzazione rappresenta una violazione del regolamento e può portare a provvedimenti disciplinari.

Il Forest ritiene inoltre che ci sia stata una violazione della riservatezza in merito alla clausola rescissoria del giocatore. L’affare, che sembrava vicino alla conclusione con visite mediche per Gibbs-White che erano state programmate durante la giornata odierna, non dovrebbe più concretizzarsi nei prossimi giorni, e il club sta preparando un’azione legale di fronte alla Premier League.

Il Tottenham, a quanto si apprende, non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale riguardante un’azione legale ai suoi danni in merito alla condotta tenuta nell’operazione Gibbs-White.