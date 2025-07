La Juventus ha annunciato le date per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025. Un esercizio che ha visto il ritorno dei bianconeri in Champions League, dopo la pesante assenza dalle coppe europee durante la stagione 2023/24. La società piemontese, infatti, ha reso noto un aggiornamento legato al calendario finanziario dei prossimi eventi.

In particolare, i conti legati all’esercizio che si è chiuso lo scorso 30 giugno saranno approvati dal CdA il prossimo 19 settembre 2025, mentre l’assemblea degli azionisti andrà in scena tra il 3 e il 7 novembre del 2025. La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 2025 è invece calendarizzata per il 26 febbraio del 2026.

Juventus approvazione bilancio 2025 – I risultati del primo semestre

Tornando ai conti della stagione, l’ultimo dato ufficiale racconta che la Juventus ha chiuso il primo semestre in utile di 17 milioni di euro. Il primo semestre dell’esercizio 2024/25 si è concluso in miglioramento di 112 milioni rispetto alla perdita di 95,1 milioni consuntivata nel primo semestre dell’esercizio precedente, influenzato dagli effetti correlati alla mancata partecipazione della prima squadra maschile alle competizioni UEFA.

Il miglioramento del risultato netto rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente è imputabile sia a maggiori ricavi e proventi per complessivi 101 milioni, che agli effetti delle azioni di progressiva razionalizzazione dei costi operativi, in riduzione per complessivi 12,1 milioni.