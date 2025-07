Wimbledon, dove vedere finale femminile: guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere finale femminile Wimbledon, incontro valido per la finalissima dello Slam sull’erba londinese.

Il torneo, iniziato il 30 giugno, è l’appuntamento più atteso della stagione tennistica sull’erba e vedeva fra le protagoniste anche Jasmine Paolini, finalista lo scorso anno, e ancora alla ricerca della prima vittoria di uno Slam, sfiorato in ben due occasioni. Inoltre, la tennista italiana ha visto infrangersi abbastanza presto la possibilità di trionfare in doppio con Sara Errani dopo una parte di stagione sulla terra davvero importante con i successi a Roma e a Parigi.

Dove vedere finale femminile Wimbledon – Come seguire la sfida

L’incontro tra Amanda Anisimova e Iga Swiatek, valido per il secondo turno dello Slam di Wimbledon, si giocherà sabato 12 luglio non prima delle ore 17.00.

