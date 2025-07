Chi è François Modesto? François Modesto è il profilo scelto dalla Juventus per il ruolo di Direttore tecnico. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma, con il dirigente francese entrerà nell’area tecnica del club bianconero, scelto dall’ex presidente del Tolosa Damien Comolli, nominato recentemente Direttore generale della società piemontese.

Negli ultimi anni Modesto è stato accostato anche alla Roma (pare avesse fatto lui un assist a Ghisolfi, altro dirigente venuto su dalla Corsica) e al Milan, ma ora è pronto a sbarcare a Torino per essere il primo riferimento dirigenziale per Igor Tudor e per la squadra, già a partire dal raduno fissato al 24 luglio alla Continassa. Più avanti sarà invece scelto il nuovo Direttore sportivo.

Modesto, classe 1978, francese originario di Bastia, è stato calciatore fino al 2016 e ha giocato tra Serie A e Serie B al Cagliari dal 1999 al 2004. Il calciatore ha poi trascorso sei anni al Monaco, altri tre anni all’Olympiacos e ha infine chiuso la carriera da dove aveva iniziato: al Bastia, in Corsica.

Chi è François Modesto? La carriera da dirigente

Il 2016 è anche l’anno in cui Modesto ha fatto partire la sua carriera da dirigente. Il primo incarico è stato quello di direttore sportivo dell’Olympiacos. Nell’ ottobre 2019 è poi diventato collaboratore di mercato del Nottingham Forest, altro club di proprietà di Evangelos Marinakis.

Armatore e imprenditore greco, sotto la sua gestione l’Olympiacos ha vinto la Conference League mentre il Nottingham Forest, dopo 23 anni d’assenza, ha riconquistato la partecipazione alla Premier League. Anche Marinakis, visti i trascorsi fortunati, avrebbe ripreso in diverse occasioni più che volentieri Modesto nella sua squadra.

Nel frattempo, dall’estate 2022 a fine 2024 il dirigente è stato il Direttore Sportivo nel Monza di Galliani, che l’ha voluto con sé. Qui Modesto, cinque lingue parlate con disinvoltura, aveva voluto Warren Bondo e ha creduto in Daniel Maldini. Come detto, nel 2024 sono state molto forti anche le voci su un suo possibile passaggio alla Roma, poi non concretizzato. A gennaio era stato accostato anche al Milan, che ha deciso poi di puntare su Igli Tare.