Champions, entro settembre le candidature per ospitare le finali 2028 e 2029

Con una circolare inviata a tutte le federazioni affiliate, la UEFA ha ufficialmente avviato il processo di candidatura per ospitare le finali delle principali competizioni europee per club nelle edizioni 2028 e 2029. Le finali in questione sono quelle di:

Champions League

Europa League

Conference League

Women’s Champions League

Ogni federazione potrà candidarsi con un solo stadio per competizione, ma potrà proporre lo stesso impianto per entrambe le edizioni (2028 e 2029), una mossa incoraggiata dalla stessa UEFA. Tuttavia, nessuna federazione potrà ospitare due finali della stessa competizione o due finali di competizioni diverse nello stesso anno, a meno che non vi siano mancanze di alternative valide.

All’interno della circolare, la UEFA ha indicato le date chiave del processo di candidatura:

26 settembre 2025 , ore 12:00 – Scadenza per inviare la dichiarazione d’interesse alla UEFA

1° ottobre 2025 – Invio dei requisiti ufficiali di candidatura alle federazioni interessate

4 febbraio 2026 , ore 12:00 – Termine per la presentazione del dossier preliminare

10 giugno 2026 , ore 12:00 – Termine per la presentazione del dossier finale

Settembre 2026 (data da confermare) – Nomina delle sedi ospitanti per le edizioni 2028 e 2029

Per ogni competizione, la UEFA ha indicato gli standard minimi richiesti per lo stadio ospitante, a partire dalla capienza e dalla qualità dell’impianto (categoria 4 UEFA con campo in erba naturale di dimensioni 105×68 metri).

Per le finali di Champions League (in programma il 27 maggio 2028 e 2 giugno 2029, date comunque da confermare) è necessario uno stadio da almeno 70.000 posti (con tolleranza del -10%). Per le finali di Europa League (17 maggio 2028 e 23 maggio 2029) è prevista una capienza tra 40.000 e 60.000 posti.

Per gli ultimi atti della Conference League (24 maggio 2028 e 30 maggio 2029) e della Women’s Champions League (tra 19 e 21 maggio 2028, e tra 25 e 27 maggio 2029) è richiesta invece una capienza minima che vada dai 30.000 ai 60.000 posti. Le federazioni possono ripresentare dossier già utilizzati per altre candidature precedenti (dal 2025/26 in poi), aggiornandoli secondo le istruzioni UEFA. I club dovrebbero essere coinvolti nella stesura dei dossier, considerato che si tratta di finali di competizioni per club.

Con questo invito, la UEFA punta a identificare le città e gli impianti più adatti a ospitare eventi di prestigio internazionale, consolidando il proprio impegno per l’organizzazione delle fasi finali dei tornei europei con largo anticipo e massima trasparenza.