Tabellone Wimbledon 2025 è stato ufficializzato, e quest’anno la presenza italiana è da record. Dal 30 giugno al 13 luglio, il tempio dell’erba londinese ospiterà uno dei tornei più attesi della stagione.

Wimbledon è infatti il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo. Il torneo si svolge ogni anno a Londra, nel quartiere di Wimbledon, presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), fondato nel 1868. L’AELTC è un complesso sportivo esclusivo e iconico, noto per la sua atmosfera tradizionale e impeccabile cura del manto erboso. Dispone di circa 18 campi da gara, tutti in erba, oltre a diversi campi di allenamento.

Il torneo di Wimbledon è famoso per il dress code bianco imposto ai giocatori, per le fragole con panna sugli spalti e per l’assoluto rispetto della tradizione britannica.

11 italiani nel tabellone maschile

Sono ben 11 gli italiani che sono partiti nel tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2025. A Jannik Sinner e compagni si aggiunge anche Giulio Zeppieri, entrato all’ultimo minuto nel main draw.

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Matteo Berrettini

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Federico Darderi

Andrea Bellucci

Giulio Nardi

Fabio Fognini

Giulio Zeppieri

Tra gli azzurri, arrivati ai quarti, restano ancora in corsa due tennisti:

Jannik Sinner

Flavio Cobolli

Tabellone Wimbledon 2025, si riaccende la sfida tra Alcaraz e Sinner

Dopo la finale del Roland Garros 2025 vinta da Carlos Alcaraz in rimonta su Jannik Sinner, Wimbledon accende nuovamente i riflettori su una delle sfide più entusiasmanti del tennis moderno. Alcaraz cerca il tris sull’erba, ma Sinner punta al riscatto sul verde di Londra.

Vincitori Slam 2025

Ecco i vincitori dei primi due tornei del Grande Slam 2025:

Australian Open: Jannik Sinner

Jannik Sinner Roland Garros: Carlos Alcaraz

Albo d’oro Wimbledon (ultimi 5 anni)

2020 – Torneo annullato

2021 – Novak Djokovic

2022 – Novak Djokovic

2023 – Carlos Alcaraz

2024 – Carlos Alcaraz

Tabellone Wimbledon 2025

Il tabellone: la parte alta

Il tabellone Wimbledon 2025: la parte bassa