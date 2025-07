La stagione 2025/26 sta per aprire ufficialmente i propri battenti con i vari staff tecnici delle squadre di Serie A al lavoro per programmare al meglio la nuova annata. Parte importante del piano sportivo sono le amichevoli che le formazioni del massimo campionato italiano affronteranno prima della partenza ufficiale del campionato e delle varie competizioni internazionali.

Non fa eccezione la Roma, che ha deciso di affidare la panchina di Gian Piero Gasperini dopo la decisione di Claudio Ranieri di ritirarsi come allenatore, anche se avrà un ruolo chiave di consigliere personale della famiglia Friedkin per qualsiasi scelta giallorossa. L’obiettivo dell’ex tecnico dell’Atalanta sarà sicuramente centrare la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, competizione che dalle parti di Trigoria manca ormai da diversi anni.

Roma amichevoli estive 2025 – Le date della nuova stagione

L’edizione 2025/26 della Serie A inizierà nel weekend del 23-24 agosto, una settimana più tardi rispetto a quella precedente, nonostante l’appuntamento di fine stagione con i Mondiali 2026 che si giocheranno in USA, Canada e Messico. Per la Roma il campionato inizierà in casa contro il Bologna, visto che il sorteggio del calendario è già avvenuto.

Roma amichevoli estive 2025 – Tutti gli impegni dei giallorossi

Di seguito, sempre in aggiornamento, il calendario delle amichevoli estive della Roma in vista della stagione 2025/26. La società giallorossa ha comunicato ufficialmente gli impegni estivi dopo il ritiro che si svolgerà a Trigoria a partire dal 13 luglio, mentre una seconda parte si svolgerà in Inghilterra:

sabato 26 luglio: Kaiserslautern-Roma (Fritz Walter-Stadion, Keiserslautern, ore 18.00)

giovedì 31 luglio: Roma-Cannes (Orario e luogo da definire)

sabato 2 agosto: Lens-Roma (Bollaert-Delelis Stadium, Lens, ore 18.00)

mercoledì 6 agosto: Aston Villa-Roma (Bescot Stadium, Walsall, ore 20.30)

sabato 9 agosto: Everton-Roma (Hill Dickinson Stadium, Liverpool, ore 16.00)

[IN AGGIORNAMENTO]