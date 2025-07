La stagione 2025/26 sta per aprire ufficialmente i propri battenti con i vari staff tecnici delle squadre di Serie A al lavoro per programmare al meglio la nuova annata. Parte importante del piano sportivo sono le amichevoli che le formazioni del massimo campionato italiano affronteranno prima della partenza ufficiale del campionato e delle varie competizioni internazionali.

Non fa eccezione la Lazio, che riparte sotto la guida di Maurizio Sarri, tecnico che sedette già sulla panchina dei biancocelesti. In attesa di conoscere i nuovi innesti che il patron Claudio Lotito porterà questa estate, i tifosi e la squadra ovviamente si preparano ad affrontare una stagione da protagonisti, con la speranza di tornare a qualificarsi per le competizioni europee.

Lazio amichevoli estive 2025 – Le date della nuova stagione

L’edizione 2025/26 della Serie A inizierà nel weekend del 23-24 agosto, una settimana più tardi rispetto a quella precedente, nonostante l’appuntamento di fine stagione con i Mondiali 2026 che si giocheranno in USA, Canada e Messico. Per la Lazio il campionato inizierà in trasferta contro il Como, visto che il sorteggio del calendario è già avvenuto.

Lazio amichevoli estive 2025 – Tutti gli impegni dei biancocelesti

Di seguito, sempre in aggiornamento, il calendario delle amichevoli estive della Lazio in vista della stagione 2025/26. La società biancoceleste sarà impegnata nei seguenti appuntamenti, con il ritiro a Formello che prenderà il via il 14 luglio. Ecco tutti gli incontri:

sabato 26 luglio 2025: Lazio-Avellino

mercoledì 30 luglio 2025, ore 19.30: Fenerbahce-Lazio

sabato 2 agosto 2025, ore 20.00: Galatasaray-Lazio

sabato 9 agosto 2025, ore 16: Burnley-Lazio

sabato 16 agosto 2025: Lazio-Olympiacos

[IN AGGIORNAMENTO]