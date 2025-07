La stagione 2025/26 sta per aprire ufficialmente i propri battenti con i vari staff tecnici delle squadre di Serie A al lavoro per programmare al meglio la nuova annata. Parte importante del piano sportivo sono le amichevoli che le formazioni del massimo campionato italiano affronteranno prima della partenza ufficiale del campionato e delle varie competizioni internazionali.

Non fa eccezione l’Inter, che ha affidato la sua nuova era sportiva alla guida a Cristian Chivu, scelto per sostituire Simone Inzaghi, accasatosi all’Al Hilal (Arabia Saudita) dopo aver deciso di lasciare i nerazzurri dopo un’esperienza in panchina di quattro anni e in seguito a una stagione conclusa con zero titoli, nonostante l’arrivo in fondo di tutte le competizioni.

Inter amichevoli estive 2025 – Le date della nuova stagione

L’edizione 2025/26 della Serie A inizierà nel weekend del 23-24 agosto, una settimana più tardi rispetto a quella precedente, nonostante l’appuntamento di fine stagione con i Mondiali 2026 che si giocheranno in USA, Canada e Messico. Per l’Inter il campionato inizierà in casa contro la Torino, visto che il sorteggio del calendario è già avvenuto.

Inter amichevoli estive 2025 – Tutti gli impegni dei nerazzurri

Di seguito, sempre in aggiornamento, il calendario delle amichevoli estive dell’Inter in vista della stagione 2025/26. Ancora la società nerazzurra non ha comunicato nulla in merito agli impegni estivi di Lautaro Martinez e compagni, visto che tutto è concentrato sulla disputa del Mondiale per Club, iniziato negli USA, che vede l’Inter rappresentare la Serie A insieme alla Juventus.

[IN AGGIORNAMENTO]