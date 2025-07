L’occhio di falco vigila su Wimbledon: il falco Rufus guardiano dei campi

Tra le tante tradizioni che rendono Wimbledon un torneo unico al mondo, ce n’è una che non ha nulla a che fare con racchette e palline ma che, da anni, contribuisce silenziosamente alla perfezione dei suoi campi: la presenza dei falchi, veri e propri guardiani del cielo del torneo.

Il protagonista indiscusso è Rufus, un Harris’s Hawk (poiana di Harris) in servizio permanente presso l’All England Club. La sua missione? Tenere lontani i piccioni, i veri nemici dei sacri prati di Wimbledon. Nessuna aggressione, solo deterrenza: basta il suo volo elegante e autorevole per scoraggiare i volatili indesiderati dal posarsi sui campi più celebri del tennis mondiale.