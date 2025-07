Dove vedere presentazione Allegri? Il Milan si prepara a dare il via al nuovo corso targato Massimiliano Allegri. Il club rossonero è pronto a presentare il nuovo allenatore, che ha firmato un’intesa della durata di due anni a 5 milioni di euro netti a stagione. Il tecnico sta lavorando per costruire la rosa migliore possibile in vista della prossima stagione, ma nel frattempo inizierà a lavorare sul campo.

Il 7 luglio sarà il giorno del raduno a Milanello, con i primi calciatori a disposizione, ma sarà anche la giornata in cui Allegri verrà presentato alla stampa, tornando ufficialmente su una panchina di un club di Serie A dopo l’esperienza alla Juventus del 2023/24. Allegri sarà presentato alla stampa alle ore 13 a Casa Milan. Alle 18, invece, è in programma il primo allenamento della stagione 2025/2026 sul campo esterno di Milanello.

Dopo la presentazione del tecnico, i rossoneri lavoreranno a Milanello per un paio di settimane circa prima di partire per la tournée che li vedrà impegnati tra Singapore a Hong Kong e Australia. Se le due amichevoli di Singapore, contro l’Arsenal il 23 luglio, e quella di Hong Kong del 26 contro il Liverpool erano già note, il club ha ufficializzato successivamente una sfida contro il Perth Glory il 31 luglio.

Dove vedere presentazione Allegri – L’evento in diretta

Ma dove si potrà seguire la prima conferenza stampa di Allegri per la sua seconda esperienza al Milan? Il club rossonero trasmetterà l’evento sui suoi canali ufficiali, mandandolo in onda in diretta sull’app ufficiale e sul canale YouTube, ma anche su Dailymotion.