Le famiglie Garrone (proprietaria della Sampdoria in passato) e Mondini mettono mano alla cassaforte di controllo del gruppo Erg e chiamano in consiglio a due banchieri di lungo corso: gli ex Unicredit Alessandro Profumo e Davide Mereghetti.

Lo riporta Il Corriere della Sera, spiegando che a seguito di una scissione, la precedente holding di vertice, la San Quirico SpA, è stata sostituita da una nuova: Garmon (Garrone-Mondini). Questa società avrà come scopo «l’assunzione delle decisioni di carattere macro-strategico» e la gestione delle partecipazioni non finanziarie quali gli immobili riuniti nel veicolo “Golfo”.

Garmon controllerà il 100% di San Quirico a cui è stato assegnato un patrimonio netto contabile del valore di circa 1,6 miliardi di euro che comprende la quota in Erg. Il nuovo CdA di San Quirico vedrà Alessandro Garrone come presidente, mentre Giovanni Mondini assumerà il ruolo di vicepresidente. Nel board entreranno Alessandro Profumo, ex Mps, Unicredit e Leonardo, e Davide Mereghetti, attualmente vice presidente della banca d’affari Clearwater e in passato responsabile globale family office di Unicredit.

A completare il CdA saranno Paolo Arlandini, ceo di SQ Invest, Marco Costaguta, presidente di Long Term Partners, e Mario Cesari, fondatore della società di consulenza per le aziende familiari Ischyra Europa. San Quirico avrà ora «la gestione operativa di tutte le partecipazioni del gruppo» e «la ricerca ed effettuazione di nuovi investimenti». In pratica, San Quirico agirà da family office, avvalendosi anche della capacità e dei contatti di Profumo e Mereghetti per trovare nuove operazioni.

Da qualche tempo, del resto, le famiglie Garrone e Mondini hanno allargato le loro attività al di là della storica controllata di famiglia Erg, anche al fine di diversificare il rischio oltre le energie rinnovabili. Poco più di tre anni fa, anzitutto, San Quirico ha ceduto al fondo australiano Ifm il 49% di Sq Renewables, la holding che detiene il 62,5% del capitale di Erg e quasi il 77% dei diritti di voto. Ai Garrone-Mondini è così rimasto circa il 51% di Erg, quota che ai corsi di Borsa attuali vale poco meno di un miliardo di euro.

San Quirico è nel frattempo diventata azionista con circa il 3,7% di De Nora, azienda specializzata nell’elettrolisi e in altre tecnologie per la transizione. Ad aprile del 2023, poi, la holding ha acquistato il controllo di Minervahub, gruppo che riunisce diverse aziende italiane attive nella filiera della moda, assegnandogli una valutazione di oltre mezzo miliardo, secondo indiscrezioni.