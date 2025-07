Adesso è ufficiale, il Milan chiude un colpo per il suo centrocampo, il primo del nuovo corso targato Massimiliano Allegri. Infatti, è stato ufficializzato nella serata di ieri l’acquisto di Samuele Ricci, centrocampista del Torino classe 2001 e con un passato all’Empoli. Un interesse nato da tempo e che si è chiuso nei giorni scorsi per un affare da 25 milioni di euro compresi i bonus.

Il giocatore si aggiunge così ad un reparto – il centrocampo – in grande evoluzione, e che potrebbe vedere l’innesto di altre figure. Su tutte: lo svizzero Ardon Jashari (dal Club Brugge), per cui i rossoneri hanno alzato significativamente l’offerta con la speranza di arrivare a dama. In attesa di capire come si completerà la rosa a disposizione di Allegri, quanto impatterà l’acquisto di Ricci sui conti del Milan?

Ricci stipendio Milan – Le cifre dell’affare

Partendo dalle cifre del cartellino, l’intesa sarebbe stata trovata sulla base di 23 milioni di euro di parte fissa. Considerando la firma su un contratto della durata di quattro anni (fino al 2029, con opzione al 2030 a favore della società), la quota ammortamento dovrebbe essere pari a 5,75 milioni di euro per la prossima stagione calcistica.

A questa cifra va poi aggiunto lo stipendio. Secondo indiscrezioni, l’ingaggio dovrebbe essere pari a 2,5 milioni di euro netti a salire più bonus (che corrisponde a 4,63 milioni di euro lordi). Se anche questa cifra fosse confermata, il peso a bilancio di Ricci sarebbe in totale di 10,38 milioni di euro per la sua prima stagione in rossonero.