La Ligue 1 lancia il suo canale: 15 euro al mese per otto gare a turno 

In attesa di svelarne ufficialmente i dettagli nel corso di una conferenza stampa prevista per il 10 luglio, la LFP (Ligue de Football Professionnel) ha approvato in questi giorni la creazione di una nuova piattaforma streaming dedicata alla Ligue 1. Il canela potrà essere distribuito, senza esclusiva, da tutti gli operatori presenti sul mercato, ma con ogni probabilità non sarà disponibile su Canal+.

In un’intervista rilasciata al quotidiano francese L’Equipe, il direttore generale di LFP Media, Nicolas de Tavernost, ha espresso l’ambizione di raggiungere almeno un milione di abbonati nel primo anno e ha confermato il prezzo dell’abbonamento: 14,99 euro al mese per accedere a otto delle nove partite di ogni giornata.

Il massimo campionato di calcio francese prova così a ripartire dopo l’ennesima partita a dir poco complicata sul fronte dei diritti televisivi. Dopo un’asta fallita per il ciclo 2024-2029, la LFP aveva raggiunto un accordo in extremis con DAZN nell’estate 2024: 29,99 euro al mese (con vincolo annuale) per otto partite. La nona rimase nelle mani di beIN Sports (15 euro al mese). Dunque, seguire tutta la Ligue 1 nella stagione 2024/25 costava 44,90 euro al mese.

L’intesa con DAZN è stata poi risolta anticipatamente e ha aperto la strada alla creazione del nuovo canale. Per la stagione 2025/26 i tifosi potranno così contare sulla nuova piattaforma streaming, mentre l’ultimo pacchetto resterà su beIN Sports, con abbonamento mensile invariato a 15 euro. Per la stagione 2025/26, dunque, l’accesso integrale alla Ligue 1 sarà possibile per 29,99 euro al mese.

Un prezzo inferiore rispetto al passato, ma per un’offerta limitata: nessun altro contenuto sportivo o prodotto incluso, a differenza di quanto avveniva con Canal+ o beIN Sports, che arricchivano l’offerta con altri eventi e programmi.