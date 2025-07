La Juventus ha messo le mani su Jonathan David. L’attaccante classe 2000, senza contratto dopo la fine della sua avventura al Lille, ha accettato l’offerta dei bianconeri e si prepara a firmare un contratto che lo legherà al club piemontese per i prossimi cinque anni.

Si chiude così una rincorsa lunga, con David che sembrava in procinto di accasarsi al Napoli, prima dell’accelerata definitiva della Juventus. La punta si inserirà in un reparto in evoluzione, con il futuro di Dusan Vlahovic che rimane un’incognita al momento e l’attesa per capire se Kolo Muani si fermerà a Torino o farà ritorno a Parigi.

David stipendio Juventus – L’impatto dell’operazione sui conti

Ma come impatterà questo acquisto sui conti della Juve? Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, Jonathan David ha firmato un accordo fino al 2030. Per convincerlo, la Juventus avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro tra bonus alla firma e commissioni per gli agenti, oltre a 6 milioni netti annui di stipendio, più 2 milioni di bonus.

Considerando la firma su un accordo quinquennale, se le cifre saranno confermate la quota ammortamento per l’operazione sarà pari a 3 milioni di euro. A questa si aggiungerà lo stipendio lordo, pari a 11,1 milioni di euro circa. Sulla base di queste informazioni, il costo complessivo per la stagione 2025/26 del calciatore sarà pari a 14,1 milioni di euro.