Roma, le cifre e la formula ufficiali di Tammy Abraham al Besiktas 

Adesso è ufficiale: Tammy Abraham è un nuovo calciatore del Besiktas. L’attaccante inglese lascia la Roma dopo quattro anni (di cui uno trascorso in prestito al Milan) e dopo avere conquistato una Conference League con Mourinho in panchina.

Il club turco ha annunciato l’ingaggio del calciatore e le cifre dell’operazione: «È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham e con il suo club di appartenenza per il trasferimento. Al club A.S. Roma S.P.A. verrà corrisposto un compenso netto di 2.000.000 di euro per il prestito relativo alla stagione 2025-2026», si legge nella nota.

«Inoltre, qualora si verifichino le condizioni previste nel contratto, scatterà l’obbligo di trasferimento a titolo definitivo, con pagamento a favore di A.S. Roma S.P.A. di una somma pari a 13.000.000 di euro, da versare in rate entro il 2030 a partire dalla stagione 2026-2027», prosegue il comunicato. Secondo indiscrezioni, l’obbligo scatterebbe al momento del primo punto del Besiktas in campionato.

Abraham Besiktas cifre – La plusvalenza per la Roma

Trattandosi di condizioni certe, la Roma potrà iscrivere direttamente la plusvalenza a bilancio. Ma a quanto ammonterà? Il costo storico dell’attaccante per la Roma è di oltre 42 milioni di euro. Il suo valore netto al 30 giugno 2024 (ultimo dato ufficiale disponibile) era pari a poco più di 17,5 milioni di euro. Avendo rinnovato il suo contratto con i giallorossi fino al 2027, il valore netto di Abraham è sceso ulteriormente a 11,7 milioni di euro al 30 giugno 2025.

Con la cessione per 13 milioni di euro, la Roma metterà quindi a referto una plusvalenza di 1,3 milioni di euro. Considerando anche il prestito da 2 milioni, l’effetto sui conti 2024/25 sarà positivo per 3,3 milioni di euro. Nel 2025/26, inoltre, sui conti della Roma non peserà più la quota ammortamento di 5,8 milioni circa.

Abraham Besiktas cifre – Lo stipendio dell’attaccante

Per quanto riguarda invece il calciatore, in base all’accordo con il Besiktas, ad Abraham saranno riconosciuti i seguenti compensi garantiti: