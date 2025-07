Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Europeo femminile dove vederlo.

Gli Europei femminili 2025 si preannunciano come uno degli eventi calcistici più attesi dell’estate. Il torneo si svolgerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio, e vedrà la partecipazione di 16 Nazionali pronte a contendersi il titolo continentale. Per i tifosi italiani, e non solo, sarà fondamentale sapere dove vedere le partite in diretta, sia in televisione che in streaming, oltre a conoscere le città ospitanti e la composizione dei gironi.

Europeo femminile dove vederlo? Dove si giocano gli Europei: città e stadi in Svizzera

L’Europeo femminile 2025 sarà ospitato dalla Svizzera, che per la prima volta nella sua storia organizza questo importante evento. Le partite si giocheranno in otto città diverse, con impianti selezionati per garantire capienza, accessibilità e una cornice ideale per il pubblico.

Ecco l’elenco delle sedi ufficiali del torneo:

Basilea – St. Jakob-Park (ospiterà la finale);

Berna – Stadion Wankdorf;

Ginevra – Stade de Genève;

Zurigo – Stadion Letzigrund;

Lucerna – swissporarena;

San Gallo – Kybunpark;

Sion – Stade de Tourbillon;

Thun – Stockhorn Arena.

La partita inaugurale e la finale si disputeranno al St. Jakob-Park di Basilea, lo stadio con la maggiore capienza tra quelli coinvolti. I quarti di finale saranno distribuiti tra Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo, mentre semifinali e finale si giocheranno a Ginevra, Zurigo e Basilea.

Europeo femminile dove vederlo? Tutti i gironi degli Europei

Le sedici squadre qualificate sono state suddivise in quattro gironi da quattro, con le prime due di ogni gruppo che accederanno ai quarti di finale. Ecco la composizione completa dei gironi:

Girone A: Svizzera, Norvegia, Islanda, Finlandia

Girone B: Spagna, Italia , Belgio, Portogallo

Girone C: Germania, Svezia, Danimarca, Polonia

Girone D: Francia, Inghilterra, Paesi Bassi, Galles

L’Italia è stata inserita nel Girone B, un gruppo competitivo che vedrà le Azzurre affrontare Spagna, Belgio e Portogallo. Un girone che promette spettacolo e che sarà decisivo per determinare le ambizioni della Nazionale italiana nella fase a eliminazione diretta.

Europeo femminile dove vederlo? Le gare tra Rai e UEFA TV

In Italia, i diritti televisivi del torneo sono stati acquisiti dalla Rai, che garantirà la copertura delle partite della Nazionale femminile e dei match più rilevanti (ma non di tutte le partite).

Durante la fase a gironi, la Rai trasmetterà:

Una partita al giorno su Rai Sport;

Tutte le partite dell’Italia su Rai 2, comprese le gare del girone;

Tutti gli incontri saranno visibili in streaming su UEFA.tv , la piattaforma ufficiale dell’UEFA.

Per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta, ovvero quarti di finale, semifinali e finale:

Le partite saranno visibili in diretta TV su Rai Sport e Rai 1;

Saranno disponibili anche in streaming su Rai Play e UEFA.tv.

Chi vorrà seguire tutto il torneo potrà quindi contare su un’ampia copertura tra televisione tradizionale e piattaforme online gratuite.

Con una copertura televisiva completa e gratuita, un format competitivo e location suggestive in tutta la Svizzera, gli Europei femminili 2025 rappresentano un’occasione unica per celebrare il calcio femminile europeo ai massimi livelli. I tifosi italiani potranno seguire da vicino le gesta della Nazionale, in diretta su Rai 2 e Rai Play, oppure scegliere di approfondire ogni dettaglio delle altre sfide grazie allo streaming gratuito su UEFA TV.