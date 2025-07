Quando gioca Musetti Wimbledon: esordio per l’azzurro sull’erba

La domanda che tanti tifosi italiani si stanno facendo è: quando gioca Musetti Wimbledon? Il talento azzurro è pronto a scendere in campo per il primo turno dell’edizione 2025 del torneo londinese, in un tabellone Wimbledon 2025 che promette spettacolo e sorprese.

“Sono qui senza aspettative, voglio solo cercare di godermi il momento”, ha detto il tennista azzurro prima dell’esordio. “Ho lavorato molto fuori dal campo – dice l’azzurro – sono state settimane piene di terapie ed esercizi per velocizzare il percorso di recupero. Tutto questo mi ha portato ad essere qui, e quello era l’obiettivo. Poi, ovviamente, nessuno vuole perdere ma cercherò di prendere una partita alla volta, conscio che non mancheranno delle difficoltà, fin dal match di primo turno”.

Quando gioca Musetti Wimbledon? Il tema per l’azzurro è anche il recupero dal recente infortunio. “Quello che avevo avvertito a Parigi durante la partita purtroppo era corretto – spiega -, le risonanze hanno confermato quello che temevo. Il dottore mi ha detto che una persona normale, un non atleta, avrebbe impiegato un mese per ricominciare, ma io sono riuscito a farcela in tempi brevi anche grazie all’età e alle terapie che mi hanno aiutato a guarire. È importante essere qui, era quello che ci eravamo prefissati. Ora sto bene e da quando ho ripreso non ho mai avuto la sensazione di ricadute. Questo è positivo, vedremo come risponderà il fisico ad una partita ufficiale”.

I risultati di Lorenzo Musetti a Wimbledon (ultimi 5 anni)

2020 – Non ha partecipato (torneo cancellato per Covid-19)

– Non ha partecipato (torneo cancellato per Covid-19) 2021 – Primo turno

– Primo turno 2022 – Secondo turno

– Secondo turno 2023 – Terzo turno

– Terzo turno 2024 – Terzo turno

I migliori risultati di Musetti negli Slam

Roland Garros 2021 – Ottavi di finale (ritiro contro Djokovic)

– Ottavi di finale (ritiro contro Djokovic) US Open 2022 – Terzo turno

– Terzo turno Australian Open 2023 – Terzo turno

– Terzo turno Roland Garros 2024 – Ottavi di finale

– Ottavi di finale Wimbledon 2023 – Terzo turno

Quando gioca Musetti a Wimbledon 2025

Quando gioca Musetti Wimbledon? Lorenzo Musetti scenderà in campo a Wimbledon martedì 1 luglio sul Campo No.2, nel match valido per il primo turno contro Nikoloz Basilashvili. L’incontro è previsto come secondo match di giornata, quindi inizierà non prima delle ore 12:30, a seguire il match femminile tra Cocciaretto e Pegula.

Il match sarà visibile in diretta TV e streaming su Sky Sport o NOW.