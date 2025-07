Mondiale per Club 2025: i dati sugli spettatori allo stadio nel torneo

Ha preso il via nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre. Il nuovo torneo è stato fortemente voluto dalla FIFA e dal suo presidente Gianni Infantino, per creare – sempre a cadenza quadriennale – una “copia” della rassegna iridata per Nazionali più celebre a livello calcistico.

Come noto, tutte le sfide della manifestazione sono visibili gratuitamente su DAZN a livello globale (con una selezione di incontri presente anche sulle reti Mediaset grazie a un accordo di sublicenza). Tuttavia, l’attenzione della Federcalcio mondiale è rivolta anche al pubblico che sta affollando gli stadi statunitensi per seguire le sfide dal vivo.

Mondiale per Club spettatori – I dati del torneo

Dopo la conclusione della fase a gironi del nuovo Mondiale per Club, nel weekend è iniziata ufficialmente la fase ad eliminazione diretta con le prime gare degli ottavi di finale. Attualmente, la media spettatori è di poco superiore ai 35mila per le gare giocate, mentre il tasso di riempimento è sopra il 56%. In alcuni casi, le presenze sugli spalti sono apparse particolarmente scarse nonostante i numeri comunicati dalla FIFA.

Va comunque sottolineato che alcune di queste partite sono state disputate in orari sfavorevoli per la FIFA, sul fronte del riempimento degli stadi, per andare incontro alle esigenze televisive del mercato europeo (quello più ricco). Tolte le gare andate in scena nel pomeriggio di sabato o domenica (in un giorno non lavorativo), il match tra Benfica e Auckland City – per fare un esempio – si è disputato di venerdì alle ore 12, un orario che giustifica i soli 6mila spettatori e un riempimento di appena il 26%. Stesso discorso per le altre gare che si sono susseguite durante la settimana.

Finora, il match più seguito in termini assoluti è stato quello tra PSG e Atletico Madrid, con oltre 80mila spettatori presenti e un tasso di riempimento del 91%. Da questo punto di vista ha fatto meglio la partita tra Bayern Monaco e Boca Juniors, con un riempimento del 97% e oltre 65mila spettatori presenti all’Hard Rock Stadium di Miami.

In particolare, agli ottavi di finale e per mano del Fluminense si è concluso il cammino al Mondiale per Club dell’Inter di Cristian Chivu che hanno così disputato in tutto quattro partite. Le sfide che hanno visto protagonisti Lautaro Martinez e compagni sono state seguite da una media di oltre 32mila persone con un tasso di riempimento dei tre stadi (a Seattle si è giocato due volte durante la fase a gironi) pari al 43%.

Analizzando i dati riguardanti l’Inter, bisogna però sottolineare come i nerazzurri non abbiamo mai giocato nella fascia serale statunitense, visto che le due sfide giocate alle 18.00 ora locale sono da considerarsi tardo pomeriggio o comunque prima serata. Inoltre, la formazione di Chivu ha giocato solamente una volta nel weekend contro gli Urawa Reds di sabato alle 12.00, dove è arrivata la prima vittoria della competizione.

Mondiale per Club spettatori – Il confronto con i top campionati

Confrontando i dati con i top campionati europei, emerge che la media spettatori è stata più bassa di Premier League e Bundesliga fino a questo momento, mentre il tasso di riempimento (superiore al 56%) è decisamente più basso di tutti i tornei. La Serie A 2024/25 si è chiusa con un totale del 92,4%. Di seguito, i dati di tutti i top campionati europei: