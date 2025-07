Biglietti Wimbledon 2025: prezzi, come acquistarli e tutte le info

I biglietti Wimbledon 2025 sono tra i più ambiti dagli appassionati di tennis. Partecipare al torneo più prestigioso al mondo significa vivere un’esperienza unica, tra emozioni sportive, tradizione britannica e momenti iconici come le fragole con panna su The Hill.

Come Comprare i Biglietti Wimbledon 2025: La Queue

Wimbledon è uno dei pochi eventi sportivi dove è ancora possibile acquistare biglietti il giorno stesso dell’evento, grazie alla famosa Queue (la coda). Si tratta di una fila che si forma ogni giorno per accedere ai biglietti disponibili per il Centre Court, il No.1 Court, il No.2 Court e per i Grounds Passes, necessari per assistere alle sfide del tabellone Wimbledon 2025.

Come Funziona la Queue nel 2025

Scarica l’app ufficiale Wimbledon e crea un account myWIMBLEDON .

e crea un account . All’arrivo riceverai una Queue Card numerata, che indica la tua posizione nella fila.

numerata, che indica la tua posizione nella fila. Un membro dello staff registrerà la tua presenza tramite l’app.

La vendita dei biglietti inizia prima delle 10:00 per chi è in cima alla Queue.

per chi è in cima alla Queue. Nel frattempo puoi attendere nel Queue Village , con aree ristoro, schermi giganti e attività interattive.

, con aree ristoro, schermi giganti e attività interattive. Quando i Grounds raggiungono la capienza massima, l’accesso sarà temporaneamente sospeso fino a nuove disponibilità.

Nei giorni più richiesti, come l’apertura del torneo o i quarti di finale, la Queue può iniziare la sera prima. Molti fan portano tende e dormono in zona per garantirsi un posto.

Prezzi Biglietti Wimbledon 2025

Ecco una panoramica dei prezzi ufficiali dei biglietti per Wimbledon 2025, che si svolgerà dal 30 giugno al 13 luglio 2025.

Centre Court

File A-T: da 105 a 315 sterline

da 105 a 315 sterline File U-Z: da 100 a 295 sterline

da 100 a 295 sterline File ZA-ZF: da 75 a 240 sterline

No.1 Court

File A-Q: da 90 a 210 sterline

da 90 a 210 sterline File R-W: da 85 a 205 sterline

da 85 a 205 sterline File X-ZC: da 70 a 165 sterline

No.2 Court

Dal 30 giugno al 5 luglio: da 55 a 100 sterline

Ultima settimana: non disponibile

No.3 Court

Dal 30 giugno al 5 luglio: da 55 a 85 sterline

Ultima settimana: non disponibile

Grounds Passes

Dal 30 giugno al 6 luglio: 30 sterline

Dal 7 all’8 luglio: 25 sterline

Dal 9 all’11 luglio: 25 sterline

Finali 12-13 luglio: 20 sterline

Perché Scegliere la Queue per Wimbledon 2025

Fare la Queue non è solo un modo per ottenere biglietti Wimbledon 2025, ma è anche un’esperienza unica:

Vivi l’atmosfera autentica del torneo

Incontri fan da tutto il mondo

Hai buone probabilità di entrare, con un po’ di pazienza

Image credit: Depositphotos