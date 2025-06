Quando gioca Sinner a Wimbledon: l’azzurro pronto all'esordio

Quando gioca Sinner Wimbledon? Jannik Sinner è uno dei protagonisti più attesi di Wimbledon 2025. Il giovane talento italiano, già numero 1 del seeding in questo torneo, punta a migliorare il suo percorso sull’erba londinese e a regalare spettacolo agli appassionati italiani.

La questione dello staff del numero uno al mondo ha tenuto banco fino alla vigilia, e continuerà a farlo nei giorni a venire, dato che per la successione a Marco Panichi e Ulises Badio si fanno già dei nomi, come quello dell’ex fisioterapista di Rafa Nadal Rafa Maymo e di un altro ex collaboratore del maiorchino, Lluc Bauzà. “Non c’è una ragione specifica e vi posso assicurare che non è accaduto nulla di eclatante. Credo ci siano solo dei momenti in cui si deve fare qualcosa di diverso”, ha spiegato Sinner durante il media day. “Era una cosa già decisa da tempo – ha detto il n.1 al mondo -. Finora mi sono sempre trovato bene e abbiamo fatto grandi cose, ma ho voluto fare qualcosa di differente e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane. Ho deciso di cambiare dopo Halle”.

Risultati di Jannik Sinner a Wimbledon negli ultimi cinque anni

2021: Primo turno – eliminato

Negli ultimi anni Sinner ha mostrato una crescita costante sull’erba di Wimbledon, passando dal primo turno nel 2021 fino agli ottavi di finale nel 2024. Questo trend positivo fa ben sperare per un risultato ancora migliore nel 2025.

Quando gioca Sinner a Wimbledon 2025

Jannik Sinner giocherà il suo match di primo turno nel tabellone Wimbledon 2025 martedì 1 luglio sul No.1 Court, con inizio previsto alle 13:00, affrontando il connazionale Luca Nardi.