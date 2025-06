Quando gioca Berrettini Wimbledon: il programma dell’azzurro a Londra

Quando gioca Berrettini Wimbledon? Il prestigioso torneo di Wimbledon prende ufficialmente il via oggi, lunedì 30 giugno, con un programma ricchissimo di match imperdibili sia nel tabellone maschile che femminile. Il programma Wimbledon 30 giugno vede scendere in campo alcune delle stelle più brillanti del tennis mondiale, tra cui Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Alexander Zverev ed Emma Raducanu.

Tra i tanti big c’è anche l’italiano Matteo Berrettini, che è pronto a tornare protagonista sull’erba sacra di Wimbledon dove ha già vissuto momenti memorabili. Dopo un periodo complesso tra infortuni e rientri graduali, il tennista romano torna con ambizione e voglia di stupire.

Il suo primo avversario nel tabellone Wimbledon 2025 e quindi in questa edizione del torneo sarà il polacco Kamil Majchrzak, giocatore solido e ostico, ma alla portata dell’azzurro se in buone condizioni fisiche.

Berrettini ha ottenuto uno slot importante nel tabellone principale, figurando come testa di serie n.32. I suoi punti di forza, il servizio e il rovescio slice, si sposano perfettamente con l’erba di Wimbledon, dove ha già raggiunto la finale nel 2021.

Il match contro Majchrzak è un banco di prova fondamentale per testare le sue reali condizioni e capire quanto possa ambire ad un percorso lungo in questa edizione 2025.

Obiettivi e aspettative

In un tabellone ricco di grandi campioni ma come sempre imprevedibile come quello di Wimbledon, Berrettini può rappresentare una delle sorprese del torneo. Gli occhi degli italiani saranno tutti puntati su di lui, sperando in una nuova cavalcata.

Quando gioca Berrettini Wimbledon: data e orario

Quando gioca Berrettini Wimbledon quindi? Matteo Berrettini in campo lunedì 30 giugno sul Court No.3, nel terzo match di giornata, contro Kamil Majchrzak (POL).

Il match inizierà indicativamente nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14:30/15:00, in base alla durata dei match precedenti.