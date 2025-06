Wimbledon, Fognini Alcaraz in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando come vedere Fognini Alcaraz in streaming gratis.

Fabio Fognini si prepara a scendere in campo per la prima partita del terzo Slam della stagione, Wimbledon, non prima delle ore 14.30, sul campo del circuito londinese.

Fognini Alcaraz in streaming gratis? L’avversario

L’avversario del tennista italiano sarà Carlos Alcaraz. Due i precedenti tra Carlos Alcaraz e Fabio Fognini. Due incontri e due vittorie per il tennista spagnolo, che si è imposto sia nel 2022 che nel 2023 nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Dunque 2-0 per Alcaraz, favoritissimo anche oggi contro il giocatore ligure, che a fine stagione lascerà il tennis.

Fognini Alcaraz in streaming gratis? Come seguire la sfida

La sfida tra Fognini e Alcaraz a Londra, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (203) Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky. In streaming, oltre al servizio Sky Go, sarà possibile assistere al match anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW).