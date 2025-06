Wimbledon, Berrettini Majchrzak in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando come vedere Berrettini Majchrzak in streaming gratis.

Matteo Berrettini si prepara a scendere in campo per la prima partita del terzo Slam della stagione, Wimbledon, non prima delle ore 16.30 di oggi, lunedì 30 giugno, sul campo del circuito londinese.

Berrettini Majchrzak in streaming gratis? L’avversario

Kamil Majchrzak stava attraversando un buon periodo all’inizio dell’anno, e una serie di risultati positivi nel circuito maggiore lo hanno portato vicino al ritorno nella top 100. Un’ascesa notevole, considerando che, al suo rientro dalla squalifica lo scorso anno, era non classificato. Purtroppo, lo slancio si è esaurito, e arriva a Wimbledon sfiduciato e in cattiva forma.

Il polacco al momento è reduce da sette sconfitte consecutive, tre delle quali sull’erba. È tutt’altro che una preparazione ideale per Wimbledon, un torneo in cui non ha mai vinto una partita di tabellone principale. Nei quattro precedenti tentativi, Majchrzak è uscito due volte nelle qualificazioni e ha perso al primo turno sia nel 2019 che nel 2022.

Entrambi i giocatori al momento attraversano delle difficoltà, e sono lontani dalla forma ideale, ma Matteo Berrettini è chiaramente il giocatore più capace sull’erba. Il suo solido curriculum su questa superficie e la sua superiorità complessiva fanno di lui il meritato e indiscusso favorito nel primo testa a testa in assoluto

Berrettini Majchrzak in streaming gratis? Come seguire la sfida

La sfida tra Berrettini e Majchrzak a Londra, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (203) Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky. In streaming, oltre al servizio Sky Go, sarà possibile assistere al match anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW).