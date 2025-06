Tabellone Wimbledon doppio 2025: ecco le sfide e i possibili incroci

Tabellone Wimbledon doppio femminile 2025 è stato ufficializzato: dal 2 all’11 luglio, il tempio dell’erba londinese ospiterà uno dei tornei più attesi della stagione, non solo a livello maschile ma anche a quello femminile.

Wimbledon è infatti il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo. Il torneo si svolge ogni anno a Londra, nel quartiere di Wimbledon, presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), fondato nel 1868. L’AELTC è un complesso sportivo esclusivo e iconico, noto per la sua atmosfera tradizionale e impeccabile cura del manto erboso. Dispone di circa 18 campi da gara, tutti in erba, oltre a diversi campi di allenamento.

Il torneo di Wimbledon è famoso per il dress code bianco imposto alle giocatrici, per le fragole con panna sugli spalti e per l’assoluto rispetto della tradizione britannica e rappresenta così uno degli appuntamenti più prestigiosi nel mondo del tennis. Disputato sull’erba londinese, fa parte dei quattro tornei del Grande Slam e vanta una lunga tradizione che affascina ogni anno milioni di appassionati.

Albo d’oro doppio degli ultimi cinque anni

2020: Torneo non disputato per pandemia

Torneo non disputato per pandemia 2021: Nikola Mektic-Mate Pavić

Nikola Mektic-Mate Pavić 2022: Matthew Ebden-Max Purcell

Matthew Ebden-Max Purcell 2023: Wesley Koolhof-Neal Skupski

Wesley Koolhof-Neal Skupski 2024: Harri Heliovaara-Henry Patten

Tabellone Wimbledon doppio 2025 – Solo una coppia italiana, ma quattro tenniste protagoniste

Nel tabellone Wimbledon doppio maschile 2025 è presente solamente una coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che vogliono portare a casa il primo titolo Slam da quando hanno iniziato a giocare insieme

Insieme alla coppia più forte del tennis italiano, ci sono altre tre esponenti del movimento come Luciano Darderi, che giocherà con l’ecuadoriano Diego Hidalgo; Mattia Bellucci, che invece farà coppia con l’ungherese Fabian Marozsan; e infine ecco Flavio Cobolli con il kazako, fresco vincitore dell’ATP Halle, Aleksander Bublik.

I primi turni degli italiani

Bolelli-Vavassori vs Behar-Vliegen

vs Behar-Vliegen Darderi -Hidalgo vs Romios-Seggerman

-Hidalgo vs Romios-Seggerman Bellucci -Marozsan vs Monday-Stevenson

-Marozsan vs Monday-Stevenson Cobolli-Bublik vs Harris-Willis

Tabellone Wimbledon doppio 2025 – Tutte le sfide

