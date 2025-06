Arbitri, rivoluzione nell'AIA: Orsato designatore in C per poi prendere il posto di Rocchi

Sono giorni che preannunciano cambiamenti per l’Associazione Italia Arbitri (AIA). E non mancano momenti di tensione per completare un quadro dirigenziale che si annuncia esercizio tutt’altro che semplice.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la questione principale al centro dei numerosi dibattiti dell’ultimo periodo è il futuro di Daniele Orsato. Da quando Antonio Zappi è stato eletto presidente dell’AIA, lo scorso 14 dicembre, sono arrivate alcune decisioni significative, come l’equiparazione degli arbitri a pubblici ufficiali. Ma la vera incognita resta quella legata all’ex internazionale di Schio.

Fino a oggi Orsato si è occupato di scouting, individuando giovani talenti promettenti. Ora però bisogna fare una scelta, e la proposta è sempre la stessa: diventare designatore per la Serie C. È una possibilità che aveva già rifiutato al momento del ritiro dall’attività arbitrale e che aveva continuato a declinare. Il suo obiettivo resta la successione a Gianluca Rocchi, oggi responsabile delle designazioni per Serie A e B. Ma arrivare a quella posizione, soprattutto nel mezzo di un ciclo, non è un’operazione semplice.

Il problema è anche contrattuale: Rocchi ha ancora un anno di mandato, e sebbene si sia detto disponibile a fare un passo indietro, non basta. Il nuovo presidente, com’è naturale, vuole uomini di fiducia nei ruoli chiave, e anche lo stesso Rocchi non si opporrebbe. Tuttavia, sarebbe necessario un confronto diretto, in cui chiarire anche un punto di fondo: l’autorevolezza e la personalità che Orsato ha sempre avuto in campo basteranno a garantirgli lo stesso rispetto in un ruolo tecnico e dirigenziale? All’interno dell’AIA qualcuno ha dei dubbi.

Secondo le voci che circolano in questi giorni, Orsato avrebbe sciolto le riserve e accettato la proposta di Zappi. L’intesa prevederebbe un primo anno come designatore in Serie C, con la prospettiva di passare alla Serie A nella stagione successiva. Per rendere possibile il tutto, l’attuale designatore della Lega Pro, Maurizio Ciampi, verrebbe spostato fra i vice di Rocchi. Una transizione considerata gestibile, anche grazie alla disponibilità di tutte le parti coinvolte.

Con Orsato in Serie C, ci sarebbe un rinnovamento anche nello staff. Si fanno i nomi di Gava, già al fianco di Rizzoli e Rocchi in passato, di Gennaro Borriello, e degli attuali assistenti Carbone e Giallatini, che sono stati storici collaboratori dello stesso Orsato. Tra gli attuali membri della commissione, l’unico a restare sarebbe probabilmente Banti. Restano da chiarire invece i ruoli di coordinamento, in particolare quello di Pinzani. Rocchi vorrebbe confermarlo, vista la stima che gode presso i club, alcuni dei quali lo vorrebbero nei propri staff.

Nel frattempo, sono state fissate le date dei raduni precampionato delle varie commissioni. La CAN C si riunirà dal 30 luglio al 5 agosto, la CAN (Serie A e B) dal 5 al 10 agosto, la CON PROF dal 10 al 12 agosto, la CAN D dal 17 al 29 agosto, la CON 5 dal 29 al 31 agosto, la CAN 5 ELITE dal 31 agosto al 2 settembre, la CON DIL dal 4 al 7 settembre e infine la CAN 5 dal 15 al 19 settembre.