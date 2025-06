Mondiale per Club, il calendario dei quarti: date e orari delle sfide

Stanno iniziando a prendere forma i quarti di finale del nuovo Mondiale per Club, il torneo a 32 squadre fortemente voluto dalla FIFA, che si sta svolgendo negli Stati Uniti d’America.

La FIFA Club World Cup 2025 sta riunendo le squadre più rappresentative delle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. La prima edizione del torneo è in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Le 63 partite vengono ospitate in 12 stadi diversi, con la finale che avrà luogo al MetLife Stadium, situato tra New York e il New Jersey.

Le 32 squadre sono state suddivise nel sorteggio in 8 gruppi da 4 squadre ciascuno per la fase iniziale a gironi. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno agli ottavi di finale. Da questo punto in poi, le sfide si svolgeranno in una fase a eliminazione diretta nel tabellone Mondiale per Club con gare a partita unica. Non è prevista una finale per il terzo posto.

Mondiale per Club quarti di finale – Il calendario

La fase a eliminazione diretta sta entrando sempre più nel vivo, con le date e gli orari delle sfide valide per i quarti di finale che sono già decise. In base al piazzamento nel girone, una squadra sa quando giocherà. Ecco il calendario completo:

PARTE ALTA DEL TABELLONE

venerdì 4 luglio, ore 21.00 – Inter /Fluminense vs Manchester City/Al Hilal

/Fluminense vs Manchester City/Al Hilal sabato 5 luglio, ore 03.00 – Palmeira-Chelsea

PARTE BASSA DEL TABELLONE