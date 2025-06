Scommesse, Okoye deferito: rischia una squalifica di quattro anni

Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, è stato deferito dalla Procura Federale della FIGC con l’accusa di illecito sportivo. La vicenda nasce da un’indagine per truffa della Procura di Udine, che ipotizza una combine legata a una scommessa sull’ammonizione del giocatore durante Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, per questo tipo di illeciti, il codice di giustizia sportiva prevede una squalifica minima di quattro anni. Secondo gli atti, nella notte prima della partita ci sarebbe stato un flusso anomalo di puntate su un’ammonizione di Okoye, evento poi effettivamente verificatosi durante il secondo tempo, quando il portiere è stato sanzionato per perdita di tempo con la sua squadra in vantaggio. La sanzione è risultata fin da subito anomala per un calciatore raramente ammonito.

Ulteriori elementi emergono da un interrogatorio reso da un ristoratore locale, amico di diversi giocatori dell’Udinese, che ha raccontato di una cena con Okoye avvenuta l’8 o il 9 marzo. In quell’occasione, il portiere avrebbe espresso l’intenzione di farsi ammonire nella gara successiva, parlando genericamente del proprio stato di nervosismo per motivi personali.

Per la Procura federale si tratterebbe di atti chiaramente finalizzati ad alterare lo svolgimento regolare della partita, aggravati dal fatto che avrebbero procurato un vantaggio economico a terzi, cioè gli scommettitori che hanno beneficiato della giocata. Se le accuse fossero confermate, la carriera del 25enne portiere dei friulani rischierebbe un durissimo stop.