Tabellone Wimbledon femminile 2025 è stato ufficializzato: dal 30 giugno al 13 luglio, il tempio dell’erba londinese ospiterà uno dei tornei più attesi della stagione, non solo a livello maschile ma anche a quello femminile.

Wimbledon è infatti il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo. Il torneo si svolge ogni anno a Londra, nel quartiere di Wimbledon, presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), fondato nel 1868. L’AELTC è un complesso sportivo esclusivo e iconico, noto per la sua atmosfera tradizionale e impeccabile cura del manto erboso. Dispone di circa 18 campi da gara, tutti in erba, oltre a diversi campi di allenamento.

Il torneo di Wimbledon è famoso per il dress code bianco imposto alle giocatrici, per le fragole con panna sugli spalti e per l’assoluto rispetto della tradizione britannica.

Il torneo di Wimbledon rappresenta così uno degli appuntamenti più prestigiosi nel mondo del tennis. Disputato sull’erba londinese, fa parte dei quattro tornei del Grande Slam e vanta una lunga tradizione che affascina ogni anno milioni di appassionati.

Albo d’oro femminile degli ultimi cinque anni

2020: Torneo non disputato per pandemia

Torneo non disputato per pandemia 2021: Ashleigh Barty

Ashleigh Barty 2022: Elena Rybakina

Elena Rybakina 2023: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová 2024: Aryna Sabalenka

Tabellone Wimbledon femminile 2025: solo tre italiane

Nel tabellone Wimbledon femminile 2025 sono soltanto tre le italiane presenti, ma tra queste figura Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione e tra le protagoniste più attese. Paolini è stata sorteggiata nella parte alta del tabellone, dove competerà con nomi di spicco come Aryna Sabalenka, Madison Keys e Qinwen Zheng.

Il primo turno vedrà Paolini opposta alla veterana lettone Anastasija Sevastova. Il percorso sulla carta prevede un ottavo di finale teorico con Amanda Anisimova e un eventuale quarto con la cinese Zheng.

Parte bassa: Cocciaretto e Bronzetti con sorteggi difficili

Nella parte bassa del tabellone Wimbledon femminile 2025, quella con Swiatek, Pegula, Gauff e Andreeva tra le principali teste di serie, sono presenti le altre due italiane.

Elisabetta Cocciaretto affronterà al primo turno la numero 3 del mondo Jessica Pegula, una delle favorite del torneo. Lucia Bronzetti, invece, se la vedrà con la svizzera Jil Teichmann.

I primi turni delle italiane

Jasmine Paolini vs Anastasija Sevastova

vs Anastasija Sevastova Lucia Bronzetti vs Jil Teichmann

vs Jil Teichmann Elisabetta Cocciaretto vs Jessica Pegula

Tabellone Wimbledon femminile 2025, tutte le sfide

La parte alta

La parte bassa