Tutto è pronto per l’esordio del nuovo Mondiale per Club. La competizione, organizzata dalla FIFA, si svolgerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio 2025, con 32 squadre pronte a sfidarsi per il titolo di campione del mondo.

La FIFA Club World Cup 2025 riunirà le squadre più rappresentative delle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. La prima edizione del torneo si terrà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Le 63 partite in programma saranno ospitate in 12 stadi diversi, con la finale che avrà luogo al MetLife Stadium, situato tra New York e il New Jersey. Tra le squadre protagoniste ci sarà anche la Juventus.

Juventus calendario Mondiale per Club, gli stadi che ospiteranno le partite

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA

TQL Stadium – Cincinnati, OH

Bank of America Stadium – Charlotte, NC

Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA

Hard Rock Stadium – Miami, FL

GEODIS Park – Nashville, TN

MetLife Stadium – New Jersey

Camping World Stadium – Orlando, FL

Inter&Co Stadium – Orlando, FL

Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA

Lumen Field – Seattle, WA

Audi Field – Washington, D.C.

Le 32 squadre sono state suddivise nel sorteggio in 8 gruppi da 4 squadre ciascuno per la fase iniziale a gironi. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno agli ottavi di finale. Da questo punto in poi, le sfide si svolgeranno in una fase a eliminazione diretta con gare a partita unica. Non è prevista una finale per il terzo posto.

Calendario Mondiale per Club, le date della fase a gironi

Queste le date della fase a gironi, con il numero di partite che si disputerà ogni giorno:

15 giugno 2025 – 4 partite

16 giugno 2025 – 4 partite

17 giugno 2025 – 4 partite

18 giugno 2025 – 4 partite

19 giugno 2025 – 4 partite

20 giugno 2025 – 4 partite

21 giugno 2025 – 4 partite

22 giugno 2025 – 4 partite

23 giugno 2025 – 4 partite

24 giugno 2025 – 4 partite

25 giugno 2025 – 4 partite

26 giugno 2025 – 4 partite

Calendario Mondiale per Club, la fase a eliminazione diretta

Queste invece sono le probabili date della fase a eliminazione diretta del nuovo Mondiale per Club:

27 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

28 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

29 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

30 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

1° luglio 2025 – riposo

2 luglio 2025 – riposo

3 luglio 2025 – quarti di finale (2 partite)

4 luglio 2025 – quarti di finale (2 partite)

5 luglio 2025 – riposo

6 luglio 2025 – riposo

7 luglio 2025 – semifinale

8 luglio 2025 – semifinale

9 luglio 2025 – riposo

10 luglio 2025 – riposo

11 luglio 2025 – riposo

12 luglio 2025 – riposo

13 luglio 2025- finale

Juventus calendario Mondiale per Club, le avversarie dei bianconeri

Manchester City

Wydad

Al Ain

Juventus calendario Mondiale per Club, le gare dei bianconeri