Ascoli, finisce l’era Pulcinelli: club ceduto alla famiglia Passeri 

Finisce l’era di Massimo Pulcinelli all’Ascoli. Ferinvest Italia ha concluso nella giornata di ieri la cessione dell’intera partecipazione azionaria detenuta nel club marchigiano in favore della famiglia Passeri. Gli imprenditori romani saranno affiancati in questa avventura da Alo & Partners, società attiva in progetti di sviluppo sostenibile e di consulenza in vari settori.

«Ferinvest Italia S.r.l. ha concluso in data odierna la cessione dell’intera partecipazione azionaria dalla medesima detenuta in Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. in favore di Passeri Impresa S.r.l. e Alo & Partners S.r.l., che hanno acquistato il 50% ciascuna del capitale sociale dell’Ascoli Calcio», recita la nota ufficiale sulla cessione.

«Gli acquirenti Passeri Impresa S.r.l. e Alo & Partners S.r.l. sono state invece assistite dal partner Claudio Coppacchioli dello Studio Legale Coppacchioli mentre Ferinvest Italia S.r.l. è stata assistita in tutte le fasi dell’operazione dal team di ADENCORE Società tra Avvocati guidato dal partner Edoardo Paolini e composto dai Senior Associate Enrico Mancini e Alessio Antonelli per gli aspetti contrattuali e societari e dal partner Andrea Nervi e dall’Associate Monica Calvaresi per gli aspetti amministrativistici e sportivi», prosegue il comunicato.

«Il passaggio dell’intero pacchetto azionario e degli accordi di cessione è stato formalizzato a rogito del Notaio Corrado Daidone in Roma. Nel contesto dell’articolata operazione, il team di Adencore ha assistito anche Bricofer Group S.p.A. nell’importante accordo pluriennale di sponsorizzazione, in qualità di main sponsor del Club, per le prossime stagioni sportive», conclude il comunicato.