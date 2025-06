Mondiale per Club, quando gioca l'Inter di Cristian Chivu

Dopo la brutta sconfitta in finale di Champions League e il divorzio con Simone Inzaghi, l’Inter ha deciso di affidare la panchina a Cristian Chivu, che fa subito il suo approdo in una grande squadra dopo qualche mese al Parma.

Il nuovo tecnico nerazzurro avrà l’occasione di conoscere la propria squadra, e individuare possibili rinforzi in vista del calciomercato, già a partire dal Mondiale per Club che prenderà il via nella notte italiana fra il 14 e il 15 giugno negli Stati Uniti.

Quando gioca Inter Mondiale per Club – Tutti i dettagli sulla partita contro il Monterrey

Lautaro Martinez e compagni hanno superato al primo posto il girone E con Monterrey, River Plate a Urawa Reds. I nerazzurri hanno chiuso a 7 punti, pareggiando con i messicani (classificatisi secondi) e battendo giapponesi e argentini

Ora la formazione di Cristian Chivu agli ottavi di finale se la dovrà vedere con i brasiliani della Fluminense, superati al primo posto all’ultima giornata in classifica dal Borussia Dortmund dopo non essere riusciti a sconfiggere i Mamelodi Sundows. La sfida contro i brasiliani è in programma lunedì 30 giugno alle ore 21.00 (orario italiano) a Charlotte. La sfida contro la Fluminense così come tutte le partite della competizione sarà trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), mentre su Mediaset sarà trasmessa la migliore partita giornaliera per un totale di 13 sfide nella fase a gironi.