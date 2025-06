Il Mondiale per Club sta per concludere la sua fase a gironi, prima di tuffarsi in quella a eliminazione diretta, che prenderà il via con gli ottavi di finale. Si partirà sabato 28 giugno con gli incontri da dentro o fuori, che saranno trasmessi tutti in diretta e gratuitamente su DAZN, broadcaster globale della competizione.

Una selezione di sfide sarà disponibile anche sulle reti Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza siglato dalle due emittenti per il torneo in Italia. Per quanto riguarda gli ottavi di finale, la tv di Cologno Monzese ha svelato le prime tre sfide che manderà in onda in diretta sui propri canali.

Ottavi Mondiale per Club in chiaro – Le sfide sulle reti Mediaset

La scelta è ricaduta su questi match:

Sabato 28 giugno 2025, ore 22.00 – Benfica-Chelsea (Canale 5)

Domenica 29 giugno 2025, ore 22.00 – Bayern Monaco-Flamengo (Italia 1)

Lunedì 30 giugno 2025, ore 21.00 – Inter-Fluminense (Canale 5)

La quarta e ultima partita non è ancora stata ufficializzata, perché tutto dipenderà dal risultato del match tra Juventus e Manchester City, sfida valida per il girone e in programma questa sera. Se i bianconeri dovessero chiudere il loro gruppo in testa giocherebbero alle 3 del mattino italiane del 1° luglio (e qui probabilmente Mediaset ragionerà se trasmettere la sfida o meno, soprattutto sul fronte audience).

Se invece arrivassero secondi, la loro partita sarebbe in programma alle ore 21, sempre del 1° luglio. In questo caso la scelta ricadrebbe verosimilmente sul match dei bianconeri. Tuttavia, con il secondo posto la Juventus si posizionerebbe nel lato del tabellone in cui non è presente l’Inter, scongiurando un eventuale derby d’Italia ai quarti di finale.