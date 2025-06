Dopo l’arrivo ormai definito di Luka Modric, il Milan si prepara a mettere le mani su Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Un interesse nato da tempo, e che secondo indiscrezioni avrebbe subito l’accelerazione decisiva nelle ultime ore con un’intesa tra i rossoneri e i granata vicina ai 25 milioni di euro (22 di parte fissa e 3 di bonus).

Il giocatore si aggiunge così ad un reparto – il centrocampo – in grande evoluzione, e che potrebbe vedere l’innesto di altre figure. Su tutte: gli svizzeri Granit Xhaka (dal Bayer Leverkusen) e Ardon Jashari (dal Club Brugge). In attesa di capire come si completerà la rosa a disposizione di Allegri, quanto impatterà l’acquisto di Ricci sui conti del Milan?

Ricci stipendio Milan – Le cifre dell’affare

Partendo dalle cifre del cartellino, come detto l’intesa sarebbe stata trovata sulla base di 22 milioni di euro di parte fissa. Considerando la firma su un contratto della durata di cinque anni (fino al 2030), la quota ammortamento dovrebbe essere pari a 4,4 milioni di euro per la prossima stagione calcistica.

A questa cifra va poi aggiunto lo stipendio. Secondo indiscrezioni, l’ingaggio dovrebbe essere pari a 1,8 milioni di euro netti a stagione più bonus (pari a 3,33 milioni di euro lordi). Se anche questa cifra fosse confermata, il peso a bilancio di Ricci sarebbe pari a 7,73 milioni di euro per la sua prima stagione in rossonero.