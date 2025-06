L’Inter si prepara a scendere in campo per la terza partita del girone del Mondiale per Club. La squadra di Cristian Chivu sfiderà gli argentini del River Plate, match che sarà trasmesso in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e disponibile anche su Italia 1, grazie all’accordo di sublicenza con Mediaset.

La gara sarà decisiva per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Un traguardo importante, dal momento in cui il è dai prossimi turni che i premi FIFA iniziano a crescere esponenzialmente, fino al bottino massimo per chi raggiunge la finale e conquista il trofeo.

Il torneo statunitense ha grande valenza sportiva, ma anche economica, considerando le cifre che la FIFA distribuirà tra i trentadue club partecipanti.

Inter ricavi Mondiale per Club, i dettagli

Proprio in vista della prima edizione della nuova competizione FIFA, l’Inter stima ricavi per quasi 22 milioni di euro dalla sola partecipazione. Il dato emerge dai risultati del terzo trimestre – consultati da Calcio e Finanza – di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, che ha reso noto i dati al 31 marzo 2025.

«Il premio garantito per la partecipazione della squadra alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 ammonta a 24,35 milioni di dollari statunitensi (21,6 milioni di euro circa, al cambio attuale, ndr), al lordo di eventuali ritenute fiscali e altre spese che possono essere direttamente detratte. Ulteriori ricavi dipenderanno dalle prestazioni nel torneo», si legge nel documento.

Inter ricavi Mondiale per Club – Tutte le cifre della competizione

Come detto, si tratta dei soli premi per la partecipazione, che stando a quanto annunciato dalla FIFA ammontano a una cifra tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari per i club europei (i 22 milioni di euro sopra citati, nel caso dell’Inter). A questi, si aggiungono gli eventuali premi per i risultati sportivi.

Ecco il dettaglio dei ricavi Mondiale per Club:

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari (900mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista;

40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.

Inter ricavi Mondiale per Club – L’incasso dei nerazzurri

Per quanto riguarda nel dettaglio l’Inter, la cifra incassata dopo le prime due partite del girone ammonta a oltre 24 milioni di euro. Il dato supererebbe i 31 milioni in caso di ottavi di finale: