Crescono i dividendi per Edizione: quanto incassano i Benetton

Nella giornata di ieri, l’assemblea della holding di famiglia Benetton, Edizione, ha approvato il bilancio 2024, che si è chiuso con ricavi consolidati in crescita a 10,1 miliardi di euro, rispetto ai 9,5 miliardi del 2023.

Sale anche il valore netto delle attività (Nav) è salito a 13,2 miliardi, in aumento rispetto agli 11,7 miliardi dell’anno precedente, grazie soprattutto alla rivalutazione della partecipazione in Mundys – di cui Edizione detiene il 57%, ora stimato 5,8 miliardi – e al buon andamento della quota in Generali.

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, il trend positivo delle attività del gruppo è proseguito anche nella prima metà del 2025, con il Nav che ha raggiunto i 14 miliardi e più di 1 miliardo disponibili per nuovi investimenti.

Nella giornata di ieri, i quattro rami della famiglia Benetton hanno votato all’unanimità per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Edizione per il triennio successivo, rinnovando piena fiducia al presidente Alessandro Benetton e all’amministratore delegato Enrico Laghi. Sono stati confermati nel board anche Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed Ermanno Boffa, ciascuno rappresentante di uno dei tre altri rami della famiglia. Tra i consiglieri indipendenti, restano in carica Vittorio Pignatti e Irene Boni, mentre fanno il loro ingresso Laura Zanetti e Annachiara Svelto.

L’assemblea ha inoltre deliberato un dividendo per il 2024 pari a 110 milioni di euro, in aumento rispetto ai 100 milioni distribuiti l’anno precedente. Durante l’ultimo triennio, segnato dal passaggio di consegne alla seconda generazione della famiglia, il numero dei dipendenti del gruppo è cresciuto da 70.000 a 100.000, mentre la presenza femminile nei ruoli dirigenziali ha raggiunto il 33%.

Nella lettera che accompagna il bilancio, il presidente Alessandro Benetton scrive: «Abbiamo portato avanti con profondo impegno il percorso di cambiamento e innovazione di Edizione. Abbiamo ulteriormente rafforzato i risultati economici, riformato profondamente la nostra governance, allineandola alle migliori best practice internazionali; abbiamo continuato a investire in modo concreto e tangibile su sostenibilità e innovazione».

Oltre agli asset consolidati, come le infrastrutture gestite da Mundys, le torri di telecomunicazione di Cellnex, le attività duty free e di ristorazione di Avolta e il settore moda da cui il gruppo ha avuto origine, Edizione guarda con interesse a nuovi ambiti di investimento, in particolare quelli legati all’energia rinnovabile e alla transizione energetica.

«Nei prossimi anni intendiamo continuare a crescere nei settori industriali dove già esprimiamo un expertise di primo piano e a valutarne di nuovi – scrive ancora Alessandro Benetton – sempre portando innovazione e competenze finanziarie e industriali».

