Conflitto d’interesse sulla consulenza per San Siro, il Comune chiede chiarimenti

Negli scorsi giorni il Comune di Milano si è ufficialmente accordato con l’Università Bocconi e il Politecnico per una consulenza in merito alla questione San Siro con particolare attenzione alla trattativa con Inter e Milan.

Come riporta Il Corriere della Sera-Milano, per evitare brutte sorprese, e nonostante le rassicurazioni dei due atenei, Palazzo Marino ha richiesto ufficialmente che i docenti che lo affiancheranno non abbiamo alcun motivo di incompatibilità o conflitto di interesse.

Le maggiori preoccupazioni dell’amministrazione Giuseppe Sala arrivano dopo che negli ultimi giorni alcune notizie riportate da La Notizia e dal programma televisivo Report hanno sollevato dubbi sull’effettiva imparzialità dei due consulenti, ipotizzando un possibile conflitto di interessi.

In merito, nella comunicazione inviata dal Comune di Milano ai due atenei si legge: «Nei giorni scorsi ha avuto risalto su alcuni mezzi di informazione la notizia in base alla quale sussisterebbe una situazione di conflitto di interessi in capo a ciascuno dei suddetti, in considerazione di due incarichi dagli stessi ricoperti in organismi facenti parte dell’Agenzia delle Entrate. Poiché, come è noto, l‘attività di collaborazione e l’attività di consulenza comportano l’analisi della perizia dell’Agenzia delle Entrate, del 30 ottobre 2024, si chiede di voler fornire le informazioni e i chiarimenti necessari, oltre ad eventuali documenti, utili ad effettuare le valutazioni di competenza dell’amministrazione comunale».

Nel contratto sottoscritto fra le due università e il Comune, l’articolo 8 disciplina proprio il tema del conflitto di interessi e degli obblighi di trasparenza, stabilendo che: «Le parti incaricate e gli esperti dalle stesse designati si impegnano a non svolgere attività che potrebbero comportare anche solo un potenziale conflitto di interessi con il presente incarico e a dare tempestiva comunicazione al Comune di ogni situazione che può determinare conflitto di interessi, anche potenziale».

Il ruolo affidato ai due consulenti – la professoressa Alessandra Oppio per il Politecnico e il professor Giacomo Morri per la Bocconi – non si limita a verificare la stima formulata dall’Agenzia delle Entrate (approvata da parte dei due atenei che hanno ritenuto il prezzo di 197 milioni di euro consono). Essi sono coinvolti anche nel fornire supporto e pareri nel corso della trattativa tra il Comune con Inter e Milan.