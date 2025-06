E’ una storia quasi tutta spagnola, che parte da lontano, ma riguarda un italiano. E’ la storia di Alessio Lisci, che in questi giorni è stato presentato dall’Osasuna come nuovo allenatore del club con sede a Pamplona, nella regione della Navarra. A 40 anni, per Lisci l’occasione di accomodarsi su una panchina della Liga spagnola, con aspettative ben diverse rispetto alla precedente esperienza.

Il tecnico italiano ha firmato un contratto con la società rojilla fino al 30 giugno 2027, con la speranza di replicare – a un livello superiore – quanto di buono fatto con il Mirandès, squadra della seconda divisione spagnola che ha portato a un passo dalla promozione in Liga in questa stagione.

Questo secondo anno ad Anduva ha rappresentato il culmine di un ciclo iniziato la stagione precedente, quando la squadra aveva ottenuto la salvezza nel campionato cadetto. Prima di lasciare il segno a Miranda de Ebro, Lisci si era fatto conoscere nel calcio professionistico con il Levante, dove ha svolto gran parte della sua formazione.

Chi è Alessio Lisci? L’esperienza con il Levante, poi il Mirandès

Come detto, la storia di Lisci parte da lontano. Il tecnico italiano ha iniziato la sua carriera in Spagna addirittura nella stagione 2011/12, all’età di appena 26 anni, come assistente dell’allenatore della squadra Juvenil División de Honor del Levante. Nel corso di un decennio, ha fatto carriera come allenatore delle giovanili del club di Orriols, fino a diventare nel 2020 l’allenatore della seconda squadra, l’Atlético Levante, in Segunda B.

Poi, nel 2021, si è accomodato sulla panchina della prima squadra nella massima categoria: la Liga. A soli 37 anni gli fu affidato il difficile compito di risollevare una formazione che aveva raccolto solo 7 punti in 15 giornate. Nonostante nei successivi 23 incontri abbia ottenuto 28 punti, il bilancio complessivo non fu sufficiente per raggiungere una salvezza che era diventata molto complicata già nelle prime fasi del campionato.

Dopo un lavoro eccellente nei suoi due anni alla guida del Mirandés – e nonostante le molte richieste pervenute, anche da altri club di seconda divisione –, Alessio Lisci è pronto ad affrontare ora la sfida di allenare l’Osasuna in vista di una promettente stagione 2025/26 nella Liga. L’obiettivo è sempre lo stesso: sognare in grande, oltre le aspettative.