Banca Sistema avvia cartolarizzazione di crediti nel calcio per 1,2 miliardi

Banca Sistema, in qualità di Arranger e Senior Underwriter, ha coordinato e strutturato una cartolarizzazione innovativa avente a oggetto crediti originati da società di calcio professionistiche sia a livello italiano che internazionale. In pratica, un club cede futuri incassi da biglietti, hospitality o sponsorizzazioni a una società veicolo (SPV) e in cambio riceve liquidità immediata, anziché aspettare che i soldi arrivino via via. La società veicolo emette titoli che vengono venduti agli investitori. I soldi incassati vanno al club, e i pagamenti futuri servono a rimborsare quegli investitori.

L’operazione è stata realizzata attraverso la costituzione del veicolo ElevenPoint Sports SPV S.r.l. e rappresenta un unicum per natura dell’asset class e profilo tecnico-giuridico. È caratterizzata, infatti, dall’alternatività dell’asset class di riferimento e da variegati profili multigiurisdizionaili ricomprendendo acquisti di crediti dalle maggiori leghe calcistiche operanti a livello internazionale.

La piattaforma prevede l’acquisto, su base continuativa e rotativa, di circa 1,2 miliardi di crediti derivanti da trasferimenti di calciatori (nazionali e internazionali), diritti audiovisivi e contributi compensativi riconosciuti ai club in caso di retrocessione. L’acquisto di tali crediti su base rotativa consentirà una gestione dinamica ed efficiente dell’attivo.

Questa cartolarizzazione si inserisce nella strategia di ampliamento del business model di Banca Sistema nel segmento delle asset class non tradizionali e rappresenta un esempio del modello “originate to share” del piano strategico 2024-26 del Gruppo, che in questa occasione si è concretizzato anche grazie a una partnership strategica con investitori internazionali specializzati nel settore dello sport e dell’intrattenimento sottoscrittori della tranche junior.

L’operazione consentirà alla Divisione Factoring di Banca Sistema di ampliare ulteriormente la propria presenza, anche a livello internazionale, offrendo servizi nel segmento Entertainment con un’accresciuta capacità di acquisto di crediti. Banca Sistema è un istituto di riferimento nel factoring di ricavi differiti nel mondo del calcio, in cui opera da un decennio con un turnover cumulato che ha raggiunto i 5 miliardi di euro.

«Questa operazione segna un’ulteriore tappa nel cammino di crescita della nostra banca e conferma la capacità di Banca Sistema di presidiare segmenti ad alto potenziale costruendo soluzioni su misura per clienti e investitori e rafforzando la sua vocazione per l’innovazione finanziaria e la gestione attiva del capitale», ha commentato Simone Russo, Structured Solutions di Banca Sistema.