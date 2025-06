Inter si qualifica se: i risultati per gli ottavi del Mondiale per Club

Con la vittoria dell’ultimo minuto maturata contro la formazione asiatica degli Urawa Reds, l’Inter ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo, mettendo in discesa la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il destino è ora nelle mani dei nerazzurri, che potranno conquistare il passaggio del turno nell’ultimo atto contro il River Plate.

Considerando la classifica attuale, all’Inter basterà un pareggio contro gli argentini per essere sicura di volare al turno successivo. Infatti, in caso di pareggio (ed eventuale vittoria del Monterrey) sarebbero tre le squadre a quota 5 punti, ma i nerazzurri passerebbero in virtù del maggior numero di gol segnati negli scontri diretti.

Inter, si qualifica se – I criteri in caso di pari punti al Mondiale per Club

Al momento, considerando i risultati maturati (Inter-Monterrey 1-1 e River Plate-Monterrey 0-0), la squadra di Chivu sarebbe davanti sicuramente dal punto di vista di questo criterio nella classifica avulsa. Ricordiamo, infatti, che i criteri per stabilire chi si posiziona davanti in caso di arrivo a pari punti sono i seguenti:

a) maggior numero di punti ottenuti nelle partite del gruppo tra le squadre interessate; b) migliore differenza reti nelle partite del gruppo tra le squadre interessate; c) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del gruppo tra le squadre interessate.

Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre sono ancora in parità, e per determinare le posizioni finali, i criteri a) a c) verranno applicati solo alle partite tra le squadre rimaste in parità. Se non sarà possibile prendere una decisione con questa procedura, si applicheranno i criteri da d) a f) ai gruppi ancora in parità:

d) migliore differenza reti in tutte le partite del gruppo; e) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del gruppo; f) migliore punteggio di condotta della squadra (giocatori e dirigenti) in base al numero di cartellini gialli e rossi ottenuti: cartellino giallo: meno 1 punto; cartellino rosso indiretto (dovuto a due cartellini gialli): meno 3 punti; cartellino rosso diretto: meno 4 punti; cartellino giallo e cartellino rosso diretto: meno 5 punti. g) sorteggio da parte della FIFA.

Inter, si qualifica se – I risultati per passare il turno

Dunque, sulla base di questi criteri, l’Inter si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club se:

vince contro il River Plate

pareggia con qualsiasi risultato con il River Plate

perde contro il River Plate e il Monterrey non vince

C’è addirittura un caso particolare, che può tagliare fuori dalla corsa il Monterrey a prescindere dal risultato dei messicani. Se il Monterrey dovesse vincere, River e Inter passerebbero insieme se pareggiassero dal 2-2 in su. Con l’l’1-1 dipenderebbe dalla differenza reti totale tra River e Monterrey.