La fase a gironi del Mondiale per Club prosegue senza sosta, con la seconda giornata in fase di svolgimento. Sono arrivate anche le prime formazioni qualificate agli ottavi di finale (Bayern Monaco e Flamengo), mentre altre sono alle prese con i conti per capire quali risultati siano necessari per passare al turno successivo.

Tra le tante domande che si pongono i tifosi, anche quelle sui criteri che determinano la qualificazione di una squadra in caso di arrivo a pari punti con un’avversaria. Chi ha il diritto a guadagnare il piazzamento valido per il turno successivo? O chi conquista il primo posto e chi la seconda piazza? A tutte queste domande, il regolamento del Mondiale per Club è in grado di fornire risposta.

Mondiale per Club arrivo a pari punti – Le regole

In caso di arrivo a pari punti, si seguiranno i seguenti criteri per stabilire chi passerà il turno:

a) maggior numero di punti ottenuti nelle partite del gruppo tra le squadre interessate;

b) migliore differenza reti nelle partite del gruppo tra le squadre interessate;

c) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del gruppo tra le squadre interessate.

Mondiale per Club arrivo a pari punti – I criteri successivi

Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre sono ancora in parità, e per determinare le posizioni finali, i criteri a) a c) verranno applicati solo alle partite tra le squadre rimaste in parità. Se non sarà possibile prendere una decisione con questa procedura, si applicheranno i criteri da d) a f) ai gruppi ancora in parità: